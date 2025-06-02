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暗指偷晶片 荷蘭防相：中國間諜對半導體「很感興趣」

中國新聞組／北京2日電
荷蘭國防大臣布瑞克曼。(歐新社)
荷蘭國防大臣布瑞克曼。(歐新社)

荷蘭國防大臣布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在新加坡香格里拉對話會議期間接受訪問稱，中國正在加強對荷蘭的間諜活動，重點是半導體領域，「為了獲得這些知識產權，中國對此很感興趣」。

法廣報導，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）在去年4月的年度報告中稱，中國間諜已將荷蘭的半導體、航空航天和航海工業作為目標，試圖增強中國的武裝力量。

當被問及該間諜活動是否已停止時，布瑞克曼回答稱：「在我們最新的情報報告中，我們的情報機構表示，最大的網絡威脅來自中國，而且我們確實發現，針對我們的大多數網絡活動都來自中國。」

北京方面一貫否認網絡間諜活動的指控，並強調反對一切形式的網絡攻擊。

荷蘭情報機構去年首次公開將網絡間諜活動歸咎於中國，稱受政府支持的網絡間諜於2023年侵入了荷蘭的一個軍事網絡。布瑞克曼稱，由於中國「正在利用其經濟地位進行地緣政治活動，並向我們施壓」，安全問題對荷蘭來說正變得愈來愈重要。

看看新聞報導，針對這一說法，中國駐荷蘭使館發言人當時回應，網路安全是各國的共同挑戰，中方反對任何惡意揣測和無端指責，主張透過對話合作共同維護網路安全。

間諜 新加坡

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