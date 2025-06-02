中國單方面免簽首納拉丁美洲 增巴西等5國
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中國1日起對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國試行單方面免簽政策，這是北京當局免簽政策首次拓及拉美和加勒比地區國家，目前適用中國單方面免簽政策國家已增加至43個。這顯示當局正積極吸引外國遊客入境觀光，藉此刺激內需，促進經濟增長。
中國5月13日與拉美和加勒比國家在北京舉行中拉論壇第四屆部長級會議後，外交部隨後宣布對巴西等南美洲五國試行免簽政策。今年6月1日至明年5月31日，上述五國持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。
外交部此前指出，2025年6月1日起至2026年5月31日，前述五國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。因為是單方面免簽，中國公民持因私普通護照前往這些國家，仍需要辦理簽證。
中國下周還將把沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林等四個中東國家納入免簽政策範圍，同樣是在一次多邊會議後宣布免簽政策。上個月底，東協—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）期間，中方宣布自今年6月9日至明年6月8日，可30天免辦簽證入境。
值得注意的是，有觀點認為，拉美地區與北京當局往來頻繁，持續擠壓台灣外交空間：一方面，在巴西、烏拉圭持續與中方走近，如果這些地區與中方達成自貿協定，台灣在南美唯一邦交國巴拉圭，有可能成為下一個外交拉警報的地區；另一方面，此前中拉論壇，海地與聖露西亞也出席，給台灣帶來警訊。
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