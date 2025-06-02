中國單方面免簽首納拉丁美洲 增巴西等5國

中國起給予巴西等五個拉美國家免簽待遇。圖為今年5月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的巴西總統魯拉舉行會談。（新華社）

中國1日起對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國試行單方面免簽政策，這是北京當局免簽政策首次拓及拉美和加勒比地區國家，目前適用中國單方面免簽政策國家已增加至43個。這顯示當局正積極吸引外國遊客入境觀光 ，藉此刺激內需，促進經濟增長。

中國5月13日與拉美和加勒比國家在北京舉行中拉論壇第四屆部長級會議後，外交部隨後宣布對巴西等南美洲五國試行免簽政策。今年6月1日至明年5月31日，上述五國持普通護照 人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證 入境。

外交部此前指出，2025年6月1日起至2026年5月31日，前述五國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。因為是單方面免簽，中國公民持因私普通護照前往這些國家，仍需要辦理簽證。

中國下周還將把沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林等四個中東國家納入免簽政策範圍，同樣是在一次多邊會議後宣布免簽政策。上個月底，東協—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）期間，中方宣布自今年6月9日至明年6月8日，可30天免辦簽證入境。

值得注意的是，有觀點認為，拉美地區與北京當局往來頻繁，持續擠壓台灣外交空間：一方面，在巴西、烏拉圭持續與中方走近，如果這些地區與中方達成自貿協定，台灣在南美唯一邦交國巴拉圭，有可能成為下一個外交拉警報的地區；另一方面，此前中拉論壇，海地與聖露西亞也出席，給台灣帶來警訊。