我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

美澳日菲關切中國破壞東、海南海穩定 另宣布關鍵合作

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美、日、澳、菲國防部長5月31日在香格里拉對話場邊舉行四國防長會談。從左而右分別是美國防長赫塞斯、澳洲防長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元、菲律賓防長鐵歐多洛。（歐新社）
美、日、澳、菲國防部長5月31日在香格里拉對話場邊舉行四國防長會談。從左而右分別是美國防長赫塞斯、澳洲防長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元、菲律賓防長鐵歐多洛。（歐新社）

美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長5月31日於新加坡香格里拉對話見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切。

本報系聯合報導，美國國防部發出新聞稿指出，國防部長赫塞斯5月31日與澳洲國防部長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元，以及菲律賓防長鐵歐多洛在新加坡會面。

美國防部表示，四國防長對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切；四方重申，他們對於中國在南海上對菲律賓和其他國家所做出的危險行為表達關切，並強調和平解決紛爭的重要性。

美國防部表示，四方強調捍衛國際法、自由航行和飛越上空的重要性，並呼籲地區的自由和穩定；他們也強調東協扮演核心角色，以及由東協領導的區域架構來確保印太地區的安全和穩定的重要性。

新聞稿指出，四國防長也針對他們的夥伴關係宣布四個關鍵發展，包括關鍵防禦投資同步化、強化資訊分享、強化網路安全和韌性，以及增加行動協作和互通性。

另外，中國與菲律賓在香格里拉對話上也就南海議題交鋒。菲律賓防長鐵歐多洛發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

參會的中國國防大學代表團張弛回應指出，當前破壞南海和平穩定的最大風險源或混亂源頭是域外勢力的插手干預，以及菲律賓的挾洋自重，兩者相互勾連。他說近年菲律賓在南海屢次對中方進行挑釁及滋擾，蓄意製造與中方的海上摩擦，形容菲律賓是「衝在前台的提線木偶」，而「域外大國」在幕後編寫劇本、操控演出。

張弛強調中方堅決維護南海和平穩定，亞洲國家有智慧處理好南海問題，實踐證明侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只能淪為棄子。

鐵歐多洛强調，菲律賓對南海爭議的立場及反應不受美中戰略競爭影響，而是中國過度擴張的結果。

另據共同社報導，就在日本海上保安廳5月28日在官網公布，中國已撤除設置於與那國島以南日本專屬經濟區（EEZ）內的浮標。韓聯社1日引述南韓軍方消息稱，南韓海軍曾於2023年5月在西部海域的離於島以西東經123度附近海上發現中國設置的三個大型浮標，南韓軍方對此表示關注。

中國近年在周邊海域廣設浮標，引發鄰近國家關切。圖為解訪軍報日前介紹的聲納浮標。（...
中國近年在周邊海域廣設浮標，引發鄰近國家關切。圖為解訪軍報日前介紹的聲納浮標。（取材自解放軍報）

國防部 日本 南韓

上一則

情侶在上海迪士尼拍照受阻 與3口之家互毆…小孩也被打

下一則

孫中山長孫女 孫穗瑛103歲在美離世

延伸閱讀

香格里拉對話 菲防長嗆中國與會者「宣傳式提問」

香格里拉對話 菲防長嗆中國與會者「宣傳式提問」
美防長指中國威脅迫在眉睫 中國防部：有關言論嚴重挑釁

美防長指中國威脅迫在眉睫 中國防部：有關言論嚴重挑釁
持綠卡亞裔入境美 因舊案遭ICE拘留 3個月後才獲釋

持綠卡亞裔入境美 因舊案遭ICE拘留 3個月後才獲釋
美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了