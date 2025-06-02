美澳日菲關切中國破壞東、海南海穩定 另宣布關鍵合作

美、日、澳、菲國防部長5月31日在香格里拉對話場邊舉行四國防長會談。從左而右分別是美國防長赫塞斯、澳洲防長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元、菲律賓防長鐵歐多洛。（歐新社）

美國、澳洲、日本 和菲律賓的國防部 長5月31日於新加坡香格里拉對話見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切。

本報系聯合報導，美國國防部發出新聞稿指出，國防部長赫塞斯5月31日與澳洲國防部長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元，以及菲律賓防長鐵歐多洛在新加坡會面。

美國防部表示，四國防長對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切；四方重申，他們對於中國在南海上對菲律賓和其他國家所做出的危險行為表達關切，並強調和平解決紛爭的重要性。

美國防部表示，四方強調捍衛國際法、自由航行和飛越上空的重要性，並呼籲地區的自由和穩定；他們也強調東協扮演核心角色，以及由東協領導的區域架構來確保印太地區的安全和穩定的重要性。

新聞稿指出，四國防長也針對他們的夥伴關係宣布四個關鍵發展，包括關鍵防禦投資同步化、強化資訊分享、強化網路安全和韌性，以及增加行動協作和互通性。

另外，中國與菲律賓在香格里拉對話上也就南海議題交鋒。菲律賓防長鐵歐多洛發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

參會的中國國防大學代表團張弛回應指出，當前破壞南海和平穩定的最大風險源或混亂源頭是域外勢力的插手干預，以及菲律賓的挾洋自重，兩者相互勾連。他說近年菲律賓在南海屢次對中方進行挑釁及滋擾，蓄意製造與中方的海上摩擦，形容菲律賓是「衝在前台的提線木偶」，而「域外大國」在幕後編寫劇本、操控演出。

張弛強調中方堅決維護南海和平穩定，亞洲國家有智慧處理好南海問題，實踐證明侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只能淪為棄子。

鐵歐多洛强調，菲律賓對南海爭議的立場及反應不受美中戰略競爭影響，而是中國過度擴張的結果。