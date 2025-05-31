苗華涉嚴重違紀違法 從中國中央軍委委員名單上消失

圖為2024年10月7日，苗華出席慶祝新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）

中國國防部 官網近日更新「高層」頁面，將苗華的姓名從中共 中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除，代表苗華已被撤除中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任職務。

與此同時，中國國防部官網也將「高層」這一欄目隱藏，目前已經無法通過國防部官網首頁直接訪問。

69歲的苗華，去年11月28日被通報涉嫌嚴重違紀，停職檢查。中共全國人大常委會4月30日公告，苗華被罷免全國人大代表職務。

全國人大常委會日前公布「關於個別代表的代表資格的報告」，當中提及被罷免全國人大代表職務的苗華「涉嫌嚴重違紀違法」。這是北京官方首次披露他涉嫌「違法」，意味著他未來還將面臨刑事處罰。

在中共官方語言中，違紀主要指中共黨員違反政治紀律、工作紀律、生活紀律等，一般會受到黨內處理。違法則不同，顯示問題更為嚴重。官員一旦被定性「違法」，最終都將面臨刑事處罰。

苗華曾長期在原南京軍區第31集團軍服役。因31集團軍駐地福建，苗華因此與同時期擔任福州軍分區黨委第一書記、福建省高炮預備役師第一政委的習近平 有工作交集，向來被視為習近平的軍中親信。

習近平在2012年上台後，2014年，苗華跨兵種調任海軍政治委員，不到三年便升任中共中央軍委政治工作部主任，同年出任中央軍委委員，後於又於中共二十大連任中央軍委委員。

苗華2012年晉升中將，2015年被習近平晉升為上將。苗華也是19屆、20屆中央委員。