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苗華涉嚴重違紀違法 從中國中央軍委委員名單上消失

記者林則宏／即時報導
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圖為2024年10月7日，苗華出席慶祝新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）
圖為2024年10月7日，苗華出席慶祝新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）

中國國防部官網近日更新「高層」頁面，將苗華的姓名從中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除，代表苗華已被撤除中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任職務。

與此同時，中國國防部官網也將「高層」這一欄目隱藏，目前已經無法通過國防部官網首頁直接訪問。

69歲的苗華，去年11月28日被通報涉嫌嚴重違紀，停職檢查。中共全國人大常委會4月30日公告，苗華被罷免全國人大代表職務。

全國人大常委會日前公布「關於個別代表的代表資格的報告」，當中提及被罷免全國人大代表職務的苗華「涉嫌嚴重違紀違法」。這是北京官方首次披露他涉嫌「違法」，意味著他未來還將面臨刑事處罰。

在中共官方語言中，違紀主要指中共黨員違反政治紀律、工作紀律、生活紀律等，一般會受到黨內處理。違法則不同，顯示問題更為嚴重。官員一旦被定性「違法」，最終都將面臨刑事處罰。

苗華曾長期在原南京軍區第31集團軍服役。因31集團軍駐地福建，苗華因此與同時期擔任福州軍分區黨委第一書記、福建省高炮預備役師第一政委的習近平有工作交集，向來被視為習近平的軍中親信。

習近平在2012年上台後，2014年，苗華跨兵種調任海軍政治委員，不到三年便升任中共中央軍委政治工作部主任，同年出任中央軍委委員，後於又於中共二十大連任中央軍委委員。

苗華2012年晉升中將，2015年被習近平晉升為上將。苗華也是19屆、20屆中央委員。

習近平上任後晉升的近80名上將中，已有十數人落馬。繼苗華之後，目前外界高度關注，同樣出身原31集團軍的中共軍委副主席何衛東未來動向。何衛東在今年3月中共全國人大閉幕後就未再公開露面，外界關於他已遭調查的傳聞不斷。

中共前中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華的姓名，已於5月30日從中國國防部...
中共前中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華的姓名，已於5月30日從中國國防部官網中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除。（取材自中國國防部官網）

中共 習近平 國防部

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