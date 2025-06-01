對比川普、走不一樣的路…習近平招手國外頂尖理工大學

習近平在「建設教育強國」講話中提到，要強化教育對科技和人才的支撐作用，著力造就頂尖創新人才，推動實現高水平科技自立自強。 （新華社）

正當美國總統川普 將對中國留學生 開刀之際，6月1日出刊的中共中央機關刊「求是」雜誌發表國家主席習近平 題為「加快建設教育強國」的文章，內容提及中國要建設具有全球影響力的重要教育中心，提升高等教育海外辦學能力，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學。習此番喊話，似有對比川普之意。

綜合新華社、明報報導，求是網5月31日提前發布「加快建設教育強國」一文，這是習近平2024年9月9日在全國教育大會上的講稿，部分內容首次披露。習提到，要強化教育對科技和人才的支撐作用，著力造就頂尖創新人才，推動實現高水平科技自立自強；習還說，要建設具有全球影響力的重要教育中心，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學。

最近哈佛大學恐不再歡迎國際學生，引發關注。習講話中則強調，要建設具有全球影響力的重要教育中心，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升教育國際影響力、競爭力和話語權；提升高等教育海外辦學能力，完善職業教育產教融合、校企協同國際合作機制，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學；擴大國際學術交流和教育科研合作；擴大中外青少年交流；深化同國際組織和多邊機制合作，積極參與全球教育治理。

文章稱，習花了許多篇幅談科技教育。指出要堅持推動教育科技人才良性循環，統籌實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，要以科技發展、國家戰略需求為牽引，著眼提高創新能力；要超常布局急需學科專業，加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設和拔尖人才培養。強化高水平研究型大學國家基礎研究主力軍，和重大科技突破策源地作用，「從國家戰略需求中凝練重大科技問題，持續產出原創性、顛覆性科技創新成果。

文章還指出，如期建成教育強國，任務艱巨、時不我待。第一，堅定不移落實好立德樹人根本任務。第二，強化教育對科技和人才的支撐作用。堅持推動教育科技人才良性循環，統籌實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，一體推進教育發展、科技創新、人才培養。以科技發展、國家戰略需求為牽引，完善高校學科設置調整機制和人才培養模式。優化高等教育布局，培育壯大國家戰略人才力量。第三，提升教育公共服務質量和水平。第四，培養造就新時代高水平教師隊伍。第五，建設具有全球影響力的重要教育中心。深入推動教育對外開放，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升教育國際影響力、競爭力和話語權。積極參與全球教育治理，為推動全球教育事業發展貢獻更多中國力量。