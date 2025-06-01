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川普扮白臉？稱只是查身分 中國留學生不會有事

中國新聞組／北京1日電
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美國總統川普稱中國留學生不會有事。（美聯社）
美國總統川普稱中國留學生不會有事。（美聯社）

美國國務卿魯比歐日前宣布，美國將「積極撤銷中生簽證」，引發中國留學生譁然，美國總統川普30日晚在媒體前疑扮白臉、安撫中國學生稱「只是想查核一下身分，你們會沒事」。外界解讀川普對哈佛中生態度似出現緩和跡象。

綜合媒體報導，美國國務卿魯比歐28日誓言將「積極」撤銷中國學生的簽證。魯比歐之前已撤消數千名外籍生的簽證，主要是以學生參與批評以色列在加薩攻勢的示威，但也會以輕微交通違規和其他違法態樣撤銷。

川普政府正槓上學術界，尤其哈佛大學；政府要求哈佛提供一份點名要調查的學生名單，但哈佛拒不從命。「我不知道哈佛為什麼不交出名單。哈佛不交名單，所以一定有問題。」並堅稱，「他們應該交出名單，才能擺脫麻煩」，還說「他們不想交，是因為上面可能有些很糟糕的人」。

一名法官29日延長臨時禁令，不讓川普政府阻止哈佛大學招收國際學生。

盡管川普對哈佛中生的態度看似緩和，但美國政治新聞網Politico在30日援引國務院電報披露，由魯比歐簽署的電報指示，即刻著手審查哈佛大學學生簽證申請人的社交媒體帳號，排查其中是否存在反猶太主義內容。涵蓋範圍除學生外，還包括教職員工、研究人員、工作人員以及受邀演講者等。

30日最新電報還另有兩項重點，一是此一目前僅針對哈佛的無差別審查，是在幫日後擴大審試水溫，意味日後欲赴其他美國大學的簽證申請人，亦恐被徹查社群帳號；另一重點是要求美國領事官員注意把社群帳號設為私人的簽證申請人的可信度，理由是設為不公開的私人帳號恐有「閃避」之嫌。

關於華府撤銷與中共有關以及就讀於關鍵領域的中國學生的簽證，招致中方批評為歧視；川普30日晚間在被記者問到是否有話要對憂心忡忡的中國留學生說，他語帶安撫地表示，「他們（中生）不會有事，事情會好轉的…我們（美國）只是要查核個別學生，所有大學都一樣」。

學生簽證 川普 魯比歐

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