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青島女孩在哈佛演講暴紅 蔣雨融：中美須合作 面對人類危機

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青島女孩在哈佛演講暴紅 蔣雨融：中美須合作 面對人類危機

中國新聞組／北京1日電
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哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而暴紅的中國留學生蔣雨融（前譯江玉蓉），5月30日接受美聯社採訪時表示，美國政府持續威脅要拘留並驅逐持學生簽證在美求學的人，讓她感到不安，也讓她的未來懸而未決。蔣雨融表示自己也開始考慮到海外從事國際發展工作，表示有中國同學因簽證不確定陷入兩難，「他們只想為人類做好事，卻被捲入政治」。 她並呼籲，中國和美國必須合作，才能應對人類正面臨的很多危機。

來自中國青島的25歲的蔣雨融，在5月30日舉行的哈佛大學畢業典禮上，穿著中國傳統服飾動情演講，讓她瞬間暴紅。「如果要用一句話來概括我想傳達的信息，那就是：人類是同起同落的」，蔣雨融在接受美聯社採訪時表示，「我們正處在一個很艱難的時期，思想、族群、身分之間存在著很多分裂。這個時候更需要一些道德想像力，去設身處地想像彼此是有聯繫的」。

蔣雨融說，她來自中國，剛獲得哈佛大學國際發展方向的公共行政碩士學位，但川普政府持續不斷地攻擊哈佛的經費，並威脅要拘留並驅逐持學生簽證在美求學的人，這些都讓她感到不安，也給她未來的規畫增添了極大的不確定性。

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

「接下來的計畫，只能說現在都還懸而未決」，蔣雨融說。她原希望能在美國工作幾年，但現在開始考慮轉向海外，從事國際發展領域的工作，「現在真的很難說接下來會發生什麼」。

近來川普政府對哈佛大學和留學生採取的一連串措施，讓蔣雨融和她的同學們感到不安。「這種焦慮感是真實存在的」，蔣雨融說，她認識兩位中國留學生正猶豫是否要去肯亞和盧安達參與扶貧和公共衛生工作，但簽證的不確定性，他們要冒著回不了美國的風險，處境非常尷尬。

「這真的挺讓人心碎的，」她說，「他們原本只是想為人類做點有意義的事，但如今卻被捲進了自己並未選擇的政治漩渦，這很讓人難受」。

蔣雨融並認為，中美之間的學術交流應該更多，而不是更少。「人類正面臨很多危機，有衝突，有氣候問題，還有很多其他挑戰，不是哪個國家可以單獨應對的。中國和美國是當今世界最強大的兩個經濟體或國家，它們必須合作，才能應對那些影響全人類的問題」，蔣雨融說。

影音來源：@worldpresscenter

學生簽證 中國留學生 哈佛大學

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