英媒：庫存只到明年初 中企為「沒Nvidia的未來」做準備

Nvidia執行長黃仁勳曾批評美國晶片輸出限制政策。(路透)

英媒報導，美國強力管制Nvidia（輝達，又譯英偉達）等AI （人工智慧）晶片巨擘產品輸出中國，估計中國以Nvidia晶片庫存發展AI只能撐到約明年初，加上Nvidia在華新建設施也罕見受到美國兩黨議員組團施壓，面對庫存漸減的窘境，盡管成本高昂且極為費時，中國多家科技巨擘已開始籌備「沒有Nvidia的未來」，啟動轉移到國產AI晶片的漫長艱辛流程。

英國金融時報5月29日報導，中國產業主管透露，阿里巴巴和百度 等科技業者都正開始測試半導體的替代選項，以滿足愈來愈高的內部與客戶AI相關需求。

川普政府4月管制Nvidia的降規版AI晶片H20輸往中國，提高了這些公司轉向國產晶片的迫切感，因為以Nvidia晶片庫存持續發展AI只能撐到約明年初，新晶片訂單通常要花3至6個月出貨，但尚不清楚Nvidia能否提供符合川普政府規範，又有足夠競爭力的新款晶片，出貨時間也不確定。

但若中國科技業者決定把系統從Nvidia轉移到國產選項，可能面臨高昂成本，因為要把原本以NvidiaCUDA軟體框架開發的訓練程式碼，移植到華為 的CANN系統，極為費時，也常需要華為工程師對除錯和優化等問題的大量支援。一家中國主要科技業者主管估算，轉換到華為的系統，可能使AI相關研發被擾亂3個月。

到目前為止，華為晶片的最大買主都是中國國營企業及敏感產業的公司，現在預料將會有範圍更大的中國科技公司競搶華為的晶片。華為雖正尋求提高產能，供應仍無法滿足目前需求。中國科技業者也正在測試寒武紀和中科海光等其他當地晶片製造商的半導體，阿里巴巴和百度則已在開發自家處理器。

多數公司都正考慮混合模式，繼續用現有的Nvidia晶片從事AI訓練，同時以國產處理器進行推論。

百度智能雲事業群總裁沈抖上周向分析師表示，百度可能從一系列晶片選項做出取代Nvidia產品的選擇，特別是能解決問題的推論處理晶片。阿里巴巴執行長吳泳銘本月稍早說，「我們正積極探索的多元解決方案，滿足日增的客戶需求。騰訊總裁劉熾平也表示，騰訊正試圖提高晶片的使用效率，同時考慮替代產品，以滿足愈來愈高的推論需求。