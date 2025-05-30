劍指美菲？中部署西沙永興島 衛星圖像曝2架轟6降落

美國衛星技術公司麥克薩科技（Maxar）提供的本月衛星圖片顯示，兩架轟6停放在永興島機場的停機坪上。外媒指，這是從2020年來，中國首次將遠程轟炸機轟6降落在西沙群島。（路透）

路透28日報導，據衛星圖像顯示，中國本月在南海有爭議的西沙群島，降落了兩架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對手發出其軍事能力增強的最新訊號。

報導引述馬薩爾科技提供給路透的衛星圖像顯示，19日，2架轟6轟炸機在西沙群島的永興島的跑道上。同一天的另一張Maxar圖像顯示了2架運20運輸機和1架空警500預警機，後者被視為解放軍 能夠控制和保護日益複雜的海空一體化行動至關重要的飛機。

報導提到，此次部署是中國自2020年以來，首次將遠程轟炸機轟6降落在西沙群島的永興島。正值與菲律賓的緊張關係、解放軍軍機頻繁出現在台灣周邊，以及本周末區域最大國防論壇（新加坡 香格里拉對話會）即將召開之際。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的國防學者許瑞麟表示，以作戰需求來看，中國的遠程轟炸機不需部署在西沙群島，所以這顯然是北京發出的訊號，既針對菲律賓，也是針對美國和其他正在發生的事情。

中國國防部 發言人張曉剛昨天在國防部例行記者會上回應媒體詢問時表示，「我不掌握你所說的情況。需要強調的是，西沙群島是中國固有領土，我們反對渲染炒作有關軍事活動」。

轟6系列的飛行最高時速約1030公里，通常巡航時速為700多公里。倘若常態部署永興島，等於將前置陣地推前半小時航程，面向第一島鏈進一步縮短部署時間、加快反應速度。