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劍指美菲？中部署西沙永興島 衛星圖像曝2架轟6降落

記者潘維庭／綜合報導
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美國衛星技術公司麥克薩科技（Maxar）提供的本月衛星圖片顯示，兩架轟6停放在永興島機場的停機坪上。外媒指，這是從2020年來，中國首次將遠程轟炸機轟6降落在西沙群島。（路透）
美國衛星技術公司麥克薩科技（Maxar）提供的本月衛星圖片顯示，兩架轟6停放在永興島機場的停機坪上。外媒指，這是從2020年來，中國首次將遠程轟炸機轟6降落在西沙群島。（路透）

路透28日報導，據衛星圖像顯示，中國本月在南海有爭議的西沙群島，降落了兩架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對手發出其軍事能力增強的最新訊號。

報導引述馬薩爾科技提供給路透的衛星圖像顯示，19日，2架轟6轟炸機在西沙群島的永興島的跑道上。同一天的另一張Maxar圖像顯示了2架運20運輸機和1架空警500預警機，後者被視為解放軍能夠控制和保護日益複雜的海空一體化行動至關重要的飛機。

報導提到，此次部署是中國自2020年以來，首次將遠程轟炸機轟6降落在西沙群島的永興島。正值與菲律賓的緊張關係、解放軍軍機頻繁出現在台灣周邊，以及本周末區域最大國防論壇（新加坡香格里拉對話會）即將召開之際。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的國防學者許瑞麟表示，以作戰需求來看，中國的遠程轟炸機不需部署在西沙群島，所以這顯然是北京發出的訊號，既針對菲律賓，也是針對美國和其他正在發生的事情。

中國國防部發言人張曉剛昨天在國防部例行記者會上回應媒體詢問時表示，「我不掌握你所說的情況。需要強調的是，西沙群島是中國固有領土，我們反對渲染炒作有關軍事活動」。

轟6系列的飛行最高時速約1030公里，通常巡航時速為700多公里。倘若常態部署永興島，等於將前置陣地推前半小時航程，面向第一島鏈進一步縮短部署時間、加快反應速度。

解放軍轟6轟炸機。（路透資料照）
解放軍轟6轟炸機。（路透資料照）

新加坡 國防部 解放軍

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