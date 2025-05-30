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中拉攏太平洋島國 提供200萬美元應對氣候變遷資金

記者陳宥菘／綜合報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅29日在廈門會見來華出席第三次中國—太平洋島國外長會的密克羅尼西亞聯邦外長羅伯特。（中新社）
中共中央政治局委員、外交部長王毅29日在廈門會見來華出席第三次中國—太平洋島國外長會的密克羅尼西亞聯邦外長羅伯特。（中新社）

中國外長王毅28日與11個和中國建交的太平洋島國外長或代表召開第三次中國—太平洋島國外長會。會後發布聯合聲明稱，中國對太平洋島國的幫助不附加政治條件，但強調各方承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對台獨，並強調聯合國大會第2758號決議權威。

中國—太平洋島國外長會機制於2021年成立，這是首次以線下方式在中國舉辦。第一次以視訊方式進行，第二次在斐濟舉行。本次會議包含吉里巴斯、紐埃、東加、密克羅尼西亞、所羅門群島、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、諾魯、斐濟、薩摩亞等國外長或代表出席。

王毅在會上就建構中國—太平洋島國命運共同體提出6點建議，其中第一項「堅持相互尊重」便提及「台灣問題是中國的內政，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，也是戰後國際秩序的重要組成部分，具有不容置疑的歷史和法理事實，聯大第2758號決議的權威性不容挑戰。相信島國將繼續恪守一個中國原則，支持中方正義立場。」

王毅在會後記者會稱，中方感謝島國紛紛「主動」重申恪守一中原則，在「二戰勝利80周年和台灣回歸中國80周年」之際，島國的承諾正當其時，這顯示「台獨」在島國沒有任何市場。

聯合聲明也稱，中方強調中國對太平洋島國的幫助「不附加政治條件，不強加於人，不開『空頭支票』」。

根據中國外交部發布，中方落實第三次中國—太平洋島國外長會共識措施清單共12項，包含向島國提供200萬美元應對氣候變遷資金；年內在太平洋島國實施200個民生計畫；加速同有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談；年內舉辦第4屆中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話；並加強海事領域合作等。

王毅 氣候變遷 一中原則

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