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宇樹科技公司「春晚機器人」爆紅 改為股份制料啟動上市

記者陳宥菘／即時報導
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本月29日，杭州宇樹科技通知合作夥伴，公司即日起改成股份制公司，外界認為是為啟動上市做準備。宇樹科技的人形機器人在今年央視春晚的節目中舞蹈而火爆一時。(新華社)
本月29日，杭州宇樹科技通知合作夥伴，公司即日起改成股份制公司，外界認為是為啟動上市做準備。宇樹科技的人形機器人在今年央視春晚的節目中舞蹈而火爆一時。(新華社)

今年以來，「杭州六小龍」的崛起引起全球關注，其中的宇樹科技因開發今年央視春晚穿著花棉襖的舞蹈機器人而火爆一時。本月29日，宇樹科技通知合作夥伴，公司即日起改成股份制公司，預料正在為啟動上市做準備。

綜合央視財經、證券時報報導，宇樹科技29日向合作夥伴發送「公司名稱變更函」稱，「杭州宇樹科技有限公司」即日起名稱變更為「杭州宇樹科技股份有限公司」。屆時，原公司所有業務由「新公司名稱」繼續經營，原公司簽訂的所有合約繼續有效。

宇樹科技市場部證實表示，這是公司運營方面的常規變更。報導引述業內人士推測，宇樹科技這一舉動或正在為啟動上市做準備。

今年4月，宇樹科技創辦人王興興曾表示，宇樹科技在香港有業務，各方面合作機會很多，公司一直做全球市場。被問及未來是否會赴港上市，王興興表示，「後續有可能，目前不確定」。

報導稱，據統計，宇樹科技人形機器人出貨量位居全球前列，四足機器狗全球市場占有率更是超過60%，作為中國領先的人形機器人公司，一直備受市場關注。截至目前，宇樹科技完成9輪融資，估值在2024年9月C輪融資後達到人民幣80億元‌。

從目前的持股結構看，創辦人王興興持股27.8%；美團持股8.25%，是其最大的外部股東；紅杉中國持股7.13%，為第三大股東。值得注意的是，紅杉中國是少有一直堅定持有的早期投資機構之一。另外，小米集團董事長雷軍創立的順為資本也曾出現在公司投資人名單上。

王興興 人形機器人 雷軍

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