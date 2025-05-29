我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

中+東盟+海合會 三方加強供應鏈 中免簽已涵蓋海合各國

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院總理李強（左四）27日在吉隆坡出席「東盟—中國—海合會峰會」。（新華社）
中國國務院總理李強（左四）27日在吉隆坡出席「東盟—中國—海合會峰會」。（新華社）

中國國務院總理李強27日在吉隆坡出席「東盟(東協)—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會」，會議並通過「東盟—中國—海合會峰會聯合聲明」，該聲明於28日公布全文。聲明提出，三方一致表示要加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，並將在數位和綠色經濟技術等新興和未來產業創造新的經濟機遇。另外，中國已實現對海合會國家免簽全覆蓋。

根據中國外交部公布這份聯合聲明全文。聲明提出，三方將在經濟一體化、互聯互通、能源安全和可持續性、數位化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等領域展開合作。

聲明表示，三方決定在相互尊重和互信互利基礎上，推動合作，促進三方經濟繁榮、韌性和可持續發展。優先領域包括：重申世貿組織在以規則為基礎的多邊貿易體制中發揮核心、不可或缺作用，歡迎中國—東盟自貿區3.0版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效。期待中國—海合會自貿協定談判早日完成。

此外，三方還將探討建立區域性商務理事會，促進三方企業對話，加強貿易投資流動，發展地區價值鏈。同時探討包括資本市場和金融技術在內的地區金融合作，賦能中小微企業發展，及探索本幣和跨境支付合作。

據新華社報導，李強在峰會致詞表示，面對外部環境帶來的風險挑戰，中國明確提出更加積極有為的宏觀政策取向，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，財政支出規模創歷史新高，貨幣金融總量調控力度顯著加大，為社會總需求的擴張提供有力支撐。

李強指出，中國還將根據形勢變化，持續加大逆周期調節力度。中國將把發展的戰略立足點更多放在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升中國經濟的內在驅動力。中國經濟的廣闊縱深，能為各國優質產品提供巨大市場。中國將堅定不移擴大高水平開放，讓東盟和海合會國家及世界各國企業充分共享中國發展機遇。

香港文匯報報導，中國外交部發言人毛寧28日在例行記者會上介紹，中方對沙烏地阿拉伯(沙特)、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策情況。她指出，中方已實現對海合會國家免簽全覆蓋。據了解，中國此番是在東盟—中國—海合會峰會期間宣布對前述四國試行單方面免簽政策。

毛寧表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。上述4國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

毛寧介紹，加上2018年全面互免簽證的海合會成員國阿聯酋和卡塔爾，中方已實現對海合會國家免簽全覆蓋。她說：「我們歡迎更多海合會國家朋友來一次說走就走的『中國行』。」

李強 護照 簽證

上一則

中、東盟、海合會「天作之合」 中媒酸華府「朋友圈」可好？

下一則

學簽面談暫停？ 美駐中使館：未收到相關消息 目前正常進行

延伸閱讀

李強抵大馬 出席東盟-中國-海合會峰會 商討美關稅衝擊

李強抵大馬 出席東盟-中國-海合會峰會 商討美關稅衝擊
中國總理李強：願與印尼攜手面對風險挑戰

中國總理李強：願與印尼攜手面對風險挑戰
中國、印尼央行簽署諒解備忘錄 擴大本幣結算合作範圍

中國、印尼央行簽署諒解備忘錄 擴大本幣結算合作範圍
李強抵達印尼訪問 喊話進一步弘揚「萬隆精神」

李強抵達印尼訪問 喊話進一步弘揚「萬隆精神」

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃