中+東盟+海合會 三方加強供應鏈 中免簽已涵蓋海合各國

中國國務院總理李強（左四）27日在吉隆坡出席「東盟—中國—海合會峰會」。（新華社）

中國國務院總理李強 27日在吉隆坡出席「東盟(東協)—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會」，會議並通過「東盟—中國—海合會峰會聯合聲明」，該聲明於28日公布全文。聲明提出，三方一致表示要加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，並將在數位和綠色經濟技術等新興和未來產業創造新的經濟機遇。另外，中國已實現對海合會國家免簽全覆蓋。

根據中國外交部公布這份聯合聲明全文。聲明提出，三方將在經濟一體化、互聯互通、能源安全和可持續性、數位化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等領域展開合作。

聲明表示，三方決定在相互尊重和互信互利基礎上，推動合作，促進三方經濟繁榮、韌性和可持續發展。優先領域包括：重申世貿組織在以規則為基礎的多邊貿易體制中發揮核心、不可或缺作用，歡迎中國—東盟自貿區3.0版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效。期待中國—海合會自貿協定談判早日完成。

此外，三方還將探討建立區域性商務理事會，促進三方企業對話，加強貿易投資流動，發展地區價值鏈。同時探討包括資本市場和金融技術在內的地區金融合作，賦能中小微企業發展，及探索本幣和跨境支付合作。

據新華社報導，李強在峰會致詞表示，面對外部環境帶來的風險挑戰，中國明確提出更加積極有為的宏觀政策取向，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，財政支出規模創歷史新高，貨幣金融總量調控力度顯著加大，為社會總需求的擴張提供有力支撐。

李強指出，中國還將根據形勢變化，持續加大逆周期調節力度。中國將把發展的戰略立足點更多放在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升中國經濟的內在驅動力。中國經濟的廣闊縱深，能為各國優質產品提供巨大市場。中國將堅定不移擴大高水平開放，讓東盟和海合會國家及世界各國企業充分共享中國發展機遇。

香港文匯報報導，中國外交部發言人毛寧28日在例行記者會上介紹，中方對沙烏地阿拉伯(沙特)、阿曼、科威特、巴林持普通護照 人員試行免簽政策情況。她指出，中方已實現對海合會國家免簽全覆蓋。據了解，中國此番是在東盟—中國—海合會峰會期間宣布對前述四國試行單方面免簽政策。

毛寧表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。上述4國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證 入境。

毛寧介紹，加上2018年全面互免簽證的海合會成員國阿聯酋和卡塔爾，中方已實現對海合會國家免簽全覆蓋。她說：「我們歡迎更多海合會國家朋友來一次說走就走的『中國行』。」