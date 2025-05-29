中、東盟、海合會「天作之合」 中媒酸華府「朋友圈」可好？

應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，中國國務院總理李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，出席東盟－中國－海合會峰會。（新華社）

「東盟(東協)—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會」近日通過「東盟—中國—海合會峰會聯合聲明」，中國學者解讀，美國的單邊主義和霸權行為，促成了東盟、中國、海合會的三方合作，三方經濟總量接近全球四分之一，東協、海合會攜手中國三方經濟合作堪稱「天作之合」。中國媒體並語帶諷刺的提問美國：華盛頓，你的「朋友圈」還好嗎？

據文匯報引述復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華表示，聯合聲明充分顯示，面對美國霸權主義和單邊主義行為，三方一致維護現有多邊體系和聯合國憲章國際秩序的決心。「可以說，在某種意義上，恰恰是美國的單邊主義和霸權行為，促成了東盟─中國─海合會峰會的召開，促成了三方合作。這也說明，美國的單邊主義和霸權主義在國際社會不得人心」。

上海社會科學院國際問題研究所助理研究員張群在媒體撰文指出，東盟、中國與海合會的經濟合作堪稱「天作之合」。中國是全球製造業中心與技術創新引擎，東盟擁有年輕化人口結構和供應鏈樞紐優勢，海合會則具有豐富的能源資源與雄厚的主權財富資本。三方經濟總量接近全球四分之一，覆蓋21.5億人口廣闊市場。三方合作潛能不僅在於規模優勢，更在於要素結構互補與發展戰略契合所帶來的乘數效應。

另據觀察者網引述東南亞 問題專家，上海外國語大學東方語學院副教授馮超也認為，川普關稅 大棒旨在逼迫東盟國家站隊。馮超認為，本輪關稅政策雖表面針對多國，但其核心矛頭依舊直指中國。美方的真實意圖都在於迫使東南亞等國家在中美之間選邊站，進而構建對華的經濟包圍圈。

「『共同體外交』和『一帶一路 』外交正在發揮其重要作用」，馮超認為，東盟、中國、海合會互利共贏的合作模式，不僅打破了西方主導的地緣政治敘事，更在實踐中重塑了國際社會對中國的認知。

馮超並強調，東盟作為東南亞的經濟中心，與中東的能源市場和中國的製造業市場形成三邊聯動，有助於消解關稅壁壘，促進區域經濟一體化。「產業合作、能源貿易、金融協同，這三個議題實際上也構成了目前我國『絲路』貿易的實踐路徑」，馮超表示，這種三環進退的新型合作模式不同於西方G7集團等小圈子熱衷打造的對立性聯盟，旨在通過包括中國、東盟及海合會成員國在內的絲路沿線國家加強協同合作，有效緩衝國際貿易摩擦帶來的直接對衝風險。

報導並指出，美國的圍堵反而為中國擴大了朋友圈，美國的關稅政策卻嚇跑了許多國家，報導語帶嘲諷的寫道：東盟—海合會攜手中國，華盛頓，你的「朋友圈」還好嗎？