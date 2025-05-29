不再輕鬆賺錢了…歐盟商會調查：逾7成歐企在華營商更困難　

根據中國歐盟 商會28日發布的「2025年度商業信心調查報告」，在華歐洲企業的情緒跌至新低。有約73％認為過去一年在中國營商變得更困難，創下2004年有紀錄以來最高。中國歐盟商會主席彥辭認為，過去輕鬆賺到可觀利潤的情形已一去不復返了。

德國 之聲中文網報導，在華歐洲企業普遍受到各種不確定性因素的影響，對發展前景缺乏樂觀。根據這份報告，僅有29%的受訪企業表示，他們對未來兩年在中國的增長前景感到樂觀，同比下降3個百分點。73%受訪企業表示過去一年在華營商更為艱難。這一比例較去年增長5個百分點，創歷史新高。

38%受訪企業計畫擴大其在華業務規模，創歷史新低，去年的同類數字為42%；36%受訪企業暫無計劃。其餘企業暫未決定。52%受訪企業表示計畫在來年削減成本，創歷史新高。

歐盟商會主席彥辭表示，目前的不確定性正在削弱商業信心，使得企業難以保持樂觀。他指出，美國加徵關稅以及歐盟近期的發展動向，都是企業感到不安的原因。

彥辭認為，過去中國市場的可預測性和可靠性吸引了大量企業，它們可以在中國很輕鬆地賺到可觀的利潤。不過，現在這種情況已不復存在，「輕鬆賺錢、帳戶迅速積累資金」的日子已經結束，現在企業必須加倍努力才能實現盈利。

彥辭指出，調查結果顯示，過去一年企業利潤的下行壓力進一步加劇，商業信心的下滑尚未觸底，「在利潤率下降的環境下，眼下對所有企業來說都非常艱難。」

報導指出，在今年1月中旬至2月中旬接受調查的503家企業中，大多數對中國整體經濟前景表示擔憂。需求依然疲弱，部分原因是房地產 行業長期低迷，導致消費者因房價下跌而減少支出。與此同時，中國本土企業日益成為更強勁的競爭對手，激烈的價格戰壓縮多個行業的利潤空間。