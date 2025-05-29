北京拉攏歐洲半導體 擬鬆綁稀土管制

在中美國貿易角力持續拉扯，中國近來也不斷拉攏與各地的夥伴關係，尤其在高科技產業上的合作。中國商務部 28日透露，中國與歐洲半導體上下游企業座談會27日在北京召開，會議中指出，當前國際情勢複雜嚴峻，中歐在全球半導體供應鏈 中均占有重要地位，要加強合作符合雙方利益。其中一名人士表示，此舉意味中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土 出口管制。

據商務部網站消息，商務部相關司局、中國半導體產業協會、中國歐盟商會及40多家中歐半導體上下游企業代表舉行座談會。會議就深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。

會議強調，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，加強合作符合雙方利益。當前國際情勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增多，中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境。

會議指出，要支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法合規深化經貿合作，堅決反對單邊主義和欺凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩定。

另據中央社報導，由於稀土在半導體製造中扮演不可或缺的作用，製造的多個步驟都需要稀土。商務部在「中歐半導體上下游企業座談會」中，對稀土出口管制政策進行了宣講。以方便相關企業及其相關供應商了解「如何申請出口許可」。

知情人士表示，這一舉動意味著，中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。