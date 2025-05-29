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北京拉攏歐洲半導體 擬鬆綁稀土管制

記者謝守真／綜合報導
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在中美國貿易角力持續拉扯，中國近來也不斷拉攏與各地的夥伴關係，尤其在高科技產業上的合作。中國商務部28日透露，中國與歐洲半導體上下游企業座談會27日在北京召開，會議中指出，當前國際情勢複雜嚴峻，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，要加強合作符合雙方利益。其中一名人士表示，此舉意味中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。

據商務部網站消息，商務部相關司局、中國半導體產業協會、中國歐盟商會及40多家中歐半導體上下游企業代表舉行座談會。會議就深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。

會議強調，中歐在全球半導體供應鏈中均占有重要地位，加強合作符合雙方利益。當前國際情勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增多，中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境。

會議指出，要支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法合規深化經貿合作，堅決反對單邊主義和欺凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩定。

另據中央社報導，由於稀土在半導體製造中扮演不可或缺的作用，製造的多個步驟都需要稀土。商務部在「中歐半導體上下游企業座談會」中，對稀土出口管制政策進行了宣講。以方便相關企業及其相關供應商了解「如何申請出口許可」。

知情人士表示，這一舉動意味著，中國可能將放鬆針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。

稀土 商務部 供應鏈

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