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貿易戰持續 中官媒：上海赴美國貨櫃船「一艙難求」

記者謝守真／即時報導
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儘管中美關稅戰進入90天「休戰期」，由於前景仍不明，解放日報文章稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「一艙難求」的「爆艙盛況」情形，且訂單已排至6月。 （新華社）
儘管中美關稅戰進入90天「休戰期」，由於前景仍不明，解放日報文章稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「一艙難求」的「爆艙盛況」情形，且訂單已排至6月。 （新華社）

儘管美國與中國的關稅戰進入90天「休戰期」，但雙方各種角力拉鋸未休。由於前景仍不明，中共上海市委機關報解放日報28日見報文章稱，美國貨運線需求的集中爆發，導致上海到美國的貨櫃船再現「一艙難求」的「爆艙盛況」情形，且訂單已排至6月。

解放日報文章指出，「爆艙」的直接導火線，來自美線需求的集中爆發。「5月12日中美雙方宣布互降關稅的消息，如同一劑強心針，讓一些原本觀望的企業迅速行動起來，原先暫停出運的訂單迅速激活。美國買家主動提高庫存儲備的意願強烈，不少外貿企業將下半年的新訂單抓在手中。」

針對「一艙難求」的深層原因，文章引述亞太總部位於上海的美線貨代「海連（中國）國際貨運」負責人錢龍指出，4月下旬美線貨量因關稅因素迅速下跌，船公司也相應調整運力，大量取消美線班次，把運力調往其他航線，如今貨量恢復，運力格局迅速反轉，船公司需重新增加艙位供給，但一些船隻還在返航途中，短時間內供需矛盾加大。

上港集團生產業務部副總經理楊焱濱稱，5月19至25日這周，上海港美線出口裝箱量達5.9萬貨櫃，周比增長49.4%。目前，美線停航的班輪已全部恢復，上海港1周的美線班輪量回到42班的正常水準。不過，他坦言，臨時的運力調整，使得船期一度被打亂，導致部分時段碼頭作業高度集中。

貨運公司「運去哪」美加航線專家雷磊預計，6月上旬，從亞洲到美國的運力將恢復至100%，甚至可能比正常水準還要高。儘管目前6月運價上漲幅度較大，但考慮到美線運力的逐步回歸，以及加班船的投入，實際漲幅可能不會完全加足。

具體來看，中國多個港口自5月以來一直出現一艙難求現象。據中國青年網，位於廣東深圳的鹽田港目前承擔著中國全國對美出口貨量超過四分之一的出口貨量，港區內集卡（貨櫃車）川流不息，閘口處車輛排隊等候，六條美線船舶同時作業，滿載超2萬個標準箱駛向美國。由於不少美國客戶想抓住90天窗口期囤貨，部分美國買家甚至連價格都不問，立刻下單採購。

至於在中國資本市場，港口海運板塊也走出了一輪行情，中國產業龍頭中遠海控近期股價創下新高，逼近2021年的高點，A股市值近2100億人民幣。今年第一季淨利人177億民幣，同步成長73%。

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