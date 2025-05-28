李強招手中東國家促自貿談判 中企採購轉向 美丙烷丟市場

中國國務院總理李強27日出席首屆「東協—海合會—中國峰會」並發言。（歐新社）

中國國務院總理李強 27日在首屆「東協-海合會-中國峰會」上致詞表示，中方願同東協、海合會一道，充分發揮「一加一加一大於三」的整體效應，為三方共同發展、繁榮注入強大的動力。他也提到，中國和東協已全面完成自貿區3.0升級談判，期待與海合會各方早日完成自貿協定談判，促進三邊貿易水平提升。

在美國總統川普 攪動全球政治經貿秩序的背景下，中國積極拓展周邊外交。今年擔任東協輪值主席國的馬來西亞，在本屆東協峰會期間安排東協、海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）與中國舉行三方峰會，會議27日登場。

綜合央視、星洲日報報導，馬國總理安華在峰會上形容，這是一次歷史性的會議。他指出，東協、海合會和中國的國內生產總值達24.87兆美元，人口超過21億5000萬人，這為各方的協同市場、深化創新與促進跨區域投資提供巨大機遇。

李強在會上表示，在國際形勢變亂交織，世界經濟增長乏力背景下，中國、東協、海合會國家建立三方峰會這樣的交流平台和合作機制，堪稱地區經濟合作的一大創舉。他指出，中國、東協、海合會的總人口經濟總量占全球的四分之一，將三方市場充分地聯通起來，就一定能催生更巨大的發展空間和更為顯著的規模效應。

李強表示，中方願同東協、海合會加強夥伴關係，商討制定高品質共建「一帶一路 」行動計畫，加強基礎設施等對接聯通，拓展能源、農業、人工智慧、數字經濟、綠色低碳等領域合作。他也提到，中國和東協已全面完成自貿區3.0升級談判，中方期待與各方早日完成和海合會的自貿協定談判，促進三邊貿易水平提升。

李強呼籲三方要加強多邊事務溝通協調。他說，三方國家的發展進程雖不盡相同，但差異並非合作障礙，而是可以優勢互補。中方願在相互尊重平等相待的基礎上，與東協、海合會深化發展戰略對接、加強宏觀政策協調，密切產業分工協作。

報導稱，與會領導人高度評價三方加強合作，對促進各自發展和地區繁榮穩定的重要作用，並表示願進一步深化「一帶一路」合作，加強互聯互通、產供鏈等領域合作，密切多邊協作，促進三方一體化建設。

另據彭博報導，美國總統川普挑起中美貿易戰，反噬其身，讓美國丙烷一度失去中國市場；儘管雙邊貿易緊張關係緩和後，許多中國塑料工廠仍不願重新進口美國丙烷，已轉向加拿大和中東。

這凸顯出世界兩大經濟體之間恢復原有商業聯係的難度。有分析指出，考慮到當前關稅，使用美國丙烷的利潤「並不豐厚」，除非價格出現波動，否則「不會有大量丙烷從美國運往中國」。