央視報導航母「福建艦」加快海試 分析：離正式服役已不遠

央視新聞報導，山東艦近日在海南三亞某軍港進行飛行保障全流程演練，「緊貼戰訓任務磨礪官兵實戰本領」。中國官媒近日密集報導共軍航艦消息引發關注。（取材自央視新聞畫面）

中國官媒央視新聞24日報導，中國首艘彈射型航空母艦「福建艦」正在加緊進行海試。與此同時，另一艘航艦「山東艦」則在海南三亞某軍港，進行飛行保障全流程演練。中國軍事專家張軍社指出，央視報導福建艦加快海試進程，表明福建艦距離正式服役的日子已經不遠。

張軍社稱，福建艦服役後，中共 海軍將正式進入三航艦時代。央視新聞則指出，福建艦入列後，解放軍 作戰模式將更靈活，將大幅提升海軍近海防禦和遠海護衛作戰能力。

央視新聞報導，與常規航艦相比，採用彈射起飛的航艦優勢非常明顯。首先，戰機可滿載燃料和彈藥起飛，相當於直接提升了戰機的作戰能力。其次，讓航艦具備搭載固定翼艦載預警機的能力，從而大幅提升航艦的預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

央視新聞指出，電磁彈射器還可以控制彈射力度，大到運輸機、預警機，小到無人機等各類機型都能以彈射方式從航艦上起飛，使航艦的作戰模式更靈活。

至於山東艦則是中國首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦。央視新聞表示，山東艦是中國重要的戰略威懾力量，從2020年5月入列後首次進行航行訓練，至今五年來，山東艦已圓滿完成多次重大演訓。

福建艦2022年6月17日下水，迄今即將屆滿三周年。福建艦於2024年5月1日進行首次海試，為期八天，目前正在進行第八次海試。

張軍社接受「環球時報」採訪時表示，福建艦是中國自主研發的首艘電磁彈射型航艦，因其採用的電磁彈射技術極為複雜，需要更長時間的調試和測試，以確保系統的穩定性和可靠性。

張軍社表示，在一年多的時間內，福建艦進行了八次海上試驗，表明福建艦海試非常順利。他分析，福建艦大致應進行了六大領域測試，包括：動力系統、電力系統、航艦高速航行和極限轉彎下的穩定性、甲板承載能力、電磁彈射系統，以及艦載機掛彈作業能力。

張軍社說，經過以上一系列對航艦本身性能的測試，以及對多種艦載機適配性訓練的完成，福建艦正式服役便水到渠成。福建艦服役，對中國海軍向近海防禦、遠海防衛轉型具有重要意義。同時也說明中國大型艦艇建造能力、科技水平和綜合國力等都已實現大幅提升。