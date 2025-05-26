中國「新石器」無人配送車前進杜拜 駛向全球13國

在新石器無人車智慧物流工廠，一排無人車整裝待發。（取材自北京日報）

不久前，一台無人配送車從北京空運至杜拜，開啟了異國他鄉的自動駕駛之旅。這兩年，來自北京民營獨角獸企業新石器無人車公司的無人車先後「駛」入德國、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、日本等國家。

在中國，新石器無人配送車也陸續在多座城市獲得路權和牌照，實現完全自主的L4級無人駕駛配送。特別是在送快遞的場景中，無人配送車可以奔波於社區和站點之間，不知疲倦地送貨。

目前，新石器無人車已在全球13個國家、100多個城市累計交付部署超3000台，自動駕駛行駛里程累計超過3000萬公里，成為全球最大的無人配送車隊。

2018年，在物流行業有著十年豐富經驗的余恩源，開啟了「新石器」時代研發中國最早的無人配送車。成本高，是當時困擾自動駕駛行業的共同難題。早期，自動駕駛車上都安裝了大量雷射雷達等感測器，造價奇高。經過三年的徘徊，新石器無人車改走「視覺為主、雷射雷達為輔」的技術路線。

隨著去年無人車上路數量突破千台，新石器的資料訓練模型達到新高度，自動駕駛系統運行變得更順暢。更重要的是，新石器無人車已迭代6次，每次在性能提升的同時，成本下降大約30%，現在每台車的成本已降至10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）以內。

2021年，新石器獲得北京自動駕駛示範區頒發的中國第一張無人配送車上路許可證書，無人配送車終於可以駛上公開道路。

余恩源抓住機會，無人車從北京出發，駛向更多城市，開啟大規模商業化之路。其成本優勢隨之顯現：從與中國多家快遞公司的合作來看，無人配送車可以讓每單成本降低0.1元。這對「分厘必爭」的快遞行業來說，已是降本增效的一大步。

7年來，「降本增效」四個字深深刻入新石器公司的基因。早在2019年，新石器就建立了全球首條L4級無人車智造生產線。公司通過技術創新加速產品迭代，帶動性能提升和成本下降。今年，新石器無人車的產能將達到3萬台，平均每十分鐘就有一台車下線。

如今，新石器公司在中國部署無人車的數量即將達到1萬台。全球首個萬台規模的L4級別無人配送車隊，正列陣待發。