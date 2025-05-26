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西博會成都開幕 習近平再喊話「維護多邊貿易」

記者黃雅慧／綜合報導
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中國國家主席習近平25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，內容再提共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（新華社）
中國國家主席習近平25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，內容再提共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（新華社）

中國國家主席習近平25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，提出中國願以這次博覽會為契機，同各國朋友進一步加深了解、增進友誼、深化合作，共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進世界經濟繁榮發展注入新動力。在美中貿易戰以來，習近平頻繁提及要維護多邊貿易體制。

習近平指出，本屆西博會聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作，助推現代化產業體系建設，對構建新發展格局、高質量共建「一帶一路」具有重要促進作用，也為世界各國分享中國西部發展機遇提供了有效平台。

綜合四川日報、紅星新聞等報導，第20屆西博會25日在成都開幕，預計29日閉幕。本屆首次設置雙主賓國、雙主賓省，邀請匈牙利、寮國為主賓國，浙江、青海為主賓省。來自中國境外62個國家（地區）和國內27個省（區、市）的3000餘家企業參展，其中境外及境外中國的企業近300家，沃爾瑪、華為、豐田、寧德時代等世界500強、行業知名企業參展。此外會上將推出一批投資合作項目，初步統計，推出項目超2,000個，投資金額超人民幣3兆元。

自美國政府發起對等關稅計畫，擬向全球各地徵收關稅，發起關稅戰以來，中方即積極以維護自由貿易、多邊貿易自居。習近平自4月以來出訪東南亞、5月出席中拉論壇期間，面對東南亞國家、拉美國家都提到，要共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境等言論。

西博會起辦於2000年，是由中國西部地區共辦、共享、共贏的國家級國際性盛會，已成功舉辦19屆。經過多年發展，西博會已成為西部地區對外開放的重要窗口和最佳平台，是中國在西部地區重要的投資促進、貿易合作和外交服務平台，也是西部地區實現西部合作、東西合作、中外合作的重要載體。

5月25日，觀眾在第20屆中國西部國際博覽會四川館參觀展出的高等級商用客運航空器...
5月25日，觀眾在第20屆中國西部國際博覽會四川館參觀展出的高等級商用客運航空器模型。(新華社)

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