西博會成都開幕 習近平再喊話「維護多邊貿易」

中國國家主席習近平25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，內容再提共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（新華社）

中國國家主席習近平 25日向第20屆中國西部國際博覽會致賀信，提出中國願以這次博覽會為契機，同各國朋友進一步加深了解、增進友誼、深化合作，共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進世界經濟繁榮發展注入新動力。在美中貿易戰以來，習近平頻繁提及要維護多邊貿易體制。

習近平指出，本屆西博會聚焦擴大高水平對外開放，深化區域交流合作，助推現代化產業體系建設，對構建新發展格局、高質量共建「一帶一路」具有重要促進作用，也為世界各國分享中國西部發展機遇提供了有效平台。

綜合四川日報、紅星新聞等報導，第20屆西博會25日在成都開幕，預計29日閉幕。本屆首次設置雙主賓國、雙主賓省，邀請匈牙利、寮國為主賓國，浙江、青海為主賓省。來自中國境外62個國家（地區）和國內27個省（區、市）的3000餘家企業參展，其中境外及境外中國的企業近300家，沃爾瑪、華為、豐田、寧德時代等世界500強、行業知名企業參展。此外會上將推出一批投資合作項目，初步統計，推出項目超2,000個，投資金額超人民幣3兆元。

自美國政府發起對等關稅 計畫，擬向全球各地徵收關稅，發起關稅戰以來，中方即積極以維護自由貿易、多邊貿易自居。習近平自4月以來出訪東南亞 、5月出席中拉論壇期間，面對東南亞國家、拉美國家都提到，要共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境等言論。