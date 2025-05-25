我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學一場演講中回答學生關於台灣問題的提問時表示，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。而且隨著互聯網興起，小紅書等中國的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國影響。因此他相信，統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易。

張維為近日在其個人微博分享本月16日他在武漢大學一場演講上，回答一名學生關於台灣問題提問的片段影片。張維為說，台灣問題大家都很關心，但他有幾個基本看法。第一就是解決台灣問題的時機越來越成熟，「說不定哪天你一醒來已經解放了！」

對於統一台灣後如何治理的問題，張維為說，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說。」他並指，台灣領導人的能力還不如上海一個區委書記。

「我們一個縣長，一個縣委書記，那個鍛煉是全方位的，工農商、外貿、軍事他全要懂一些的，上面千條線，下面一根針，到自己拍板，必須做了，台灣他們沒有這種鍛煉。」

針對台灣人年輕人不認同中國的問題，張維為表示，好在隨著互聯網興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們越來越受中國的影響。「這個我相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易。」

張維為還說，「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單。」

小紅書

上一則

綠電佔比達98% 中國首個大型鋰鈉混合儲能站在雲南投產

下一則

中國國安部：不研究的學者、不觀光的遊客、不走心的戀人 可能都是間諜

延伸閱讀

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
哈佛被禁招收國際生 港澳教育局處稱願提供轉學支持

哈佛被禁招收國際生 港澳教育局處稱願提供轉學支持
五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」

五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」
癱瘓半個香港 港鐵將軍澳線停駛5小時恐罰242萬美元

癱瘓半個香港 港鐵將軍澳線停駛5小時恐罰242萬美元

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收
華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去