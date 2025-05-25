復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學一場演講中回答學生關於台灣問題的提問時表示，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。而且隨著互聯網興起，小紅書 等中國的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國影響。因此他相信，統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易。

張維為近日在其個人微博分享本月16日他在武漢大學一場演講上，回答一名學生關於台灣問題提問的片段影片。張維為說，台灣問題大家都很關心，但他有幾個基本看法。第一就是解決台灣問題的時機越來越成熟，「說不定哪天你一醒來已經解放了！」

對於統一台灣後如何治理的問題，張維為說，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說。」他並指，台灣領導人的能力還不如上海一個區委書記。

「我們一個縣長，一個縣委書記，那個鍛煉是全方位的，工農商、外貿、軍事他全要懂一些的，上面千條線，下面一根針，到自己拍板，必須做了，台灣他們沒有這種鍛煉。」

針對台灣人年輕人不認同中國的問題，張維為表示，好在隨著互聯網興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們越來越受中國的影響。「這個我相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易。」

張維為還說，「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單。」