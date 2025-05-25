顧客搶買LABUBU變全武行 英泡泡瑪特門市停賣 黃牛1隻喊150歐元

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶LABUBU在英國掀起風潮，但近日有消費者為搶購LABUBU公仔在門店大排長龍，引起混亂，甚至大打出手以及威嚇店員。（新華社）

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶LABUBU（拉布布）在歐美掀起的熱潮持續延燒，消費者不但凌晨排隊搶購，近日在英國門市更因此引發混亂，甚至有人大打出手且威嚇店員。泡泡瑪特不得已在23日宣布，為安全起見，英國所有門市暫停銷售LABUBU，以及其所屬的整個The Monsters系列公仔。

泡泡瑪特的英國帳號在其Instagram發文表示，「過去幾周，我們見證了粉絲們的熱情，不少門市外甚至在前一晚就已排起長龍。這不僅展現了大家對LABUBU和THE MONSTERS的喜愛與興奮，也提醒我們有責任為所有顧客與門市團隊提供一個安全、公平且舒適的購物體驗。」

文中指出，公司目前正在籌備一套新的發售方式，以讓每個人都有更公平的購買機會。泡泡瑪特向BBC透露，為了「預防潛在安全問題」，公司已在其英國的16間門市暫停銷售，預計將持續到6月。

LABUBU是由香港藝術家藝術家龍家昇（Kasing Lung）所創作的角色，在與泡泡瑪特合作後聲名大噪。隨著泡泡瑪特積極往海外發展，加上蕾哈娜、Dua Lipa等名人配戴而在TikTok上爆紅，如今備受歐美消費者青睞，但也吸引不少黃牛搶購並高價轉售。

一位英國的LABUBU粉絲Victoria Calvert表示，曾在倫敦Stratford門市目睹現場混亂場面，「現場簡直荒謬，人們在打架、喊叫，讓人感到害怕」，而且她有一天到店裡消費時，有人凌晨3時就在排隊，甚至有人在店外過夜。

Victoria Calvert也提到隊伍中應該有黃牛存在，「他們一拿到號碼牌，就立刻以150歐元（約171美元）的價格販售。」

但也有粉絲不滿這項決定，並稱是泡泡瑪特供貨太少，才會造成這種商品炒作的現象；也有人大罵黃牛「一隻LABUBU賣100歐元，太誇張了！為什麼他們能買，其他人卻買不到？」

泡泡瑪特龐大的商機讓許多遊客也想賺一波代購財，近日合肥新橋機場、長沙黃花機場海關都發現有旅客從無申報通道通關，被開箱查驗出攜帶大量泡泡瑪特玩偶，其中有1人就帶了94個玩偶入境。旅客表示，攜帶這些物品是為了代購牟利，但因未向海關申報，海關不予放行。