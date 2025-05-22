Nvidia在中市占率腰折 黃仁勳批美晶片禁令「決策錯誤 」

輝達執行長黃仁勳批美晶片禁令決策錯誤。(記者余承翰／攝影)

Nvidia(輝達 )執行長黃仁勳 21日在台北罕見地批評華府政策，直言美國管制AI 晶片出口「根本是政策錯誤」。黃仁勳稱之前美國對於中國的圍堵政策失敗，管制Nvidia的產品輸中，會使得中國使用當地技術加速發展。如果希望美國保持領先地位，就要極大化去擴散AI。

出席台北國際電腦展的黃仁勳，21日在知名酒店舉辦全球媒體問答記者會。媒體關心的議題，除他在主題演講時公布的NVLink Fusion、新產品外，也聚焦在Nvidia的台灣總部、供應鏈布局以及美國出口管制對Nvidia的衝擊。

黃仁勳強調，中國市場很重要，這有幾個理由，首先是中國囊括約五成的AI研究，希望他們也能採用Nvidia的技術，如DeepSeek現在於很多地方都運作得很好。第二是中國市場規模龐大，不但是全球第二大PC市場，接下來當地AI市場規模可能達500億美元，如果Nvidia不能在其中參一腳就太令人遺憾，無法把利潤帶回美國，創造就業機會、延續產業發展。

Nvidia為中國市場準備的特規版H20晶片，已於先前遭禁止輸中。黃仁勳表示，其實應當要獲得放行，這導致該公司先前提列幾十億美元的損失。而且四年前Nvidia在中國市場的市占率高達95％，現在只剩下50％，近乎腰斬，而空出來的市場占比，已被中企自己開發的技術取代。

黃仁勳也指出，Nvidia因此只能賣降規版晶片，導致平均銷售單價也下滑，平白減少了很多營收，但局面卻沒有什麼改變。當沒有輝達的產品可用時，中國就會使用本土技術，美國的出口管制反倒為他們帶來激勵與政府支持去加速發展。過去美國的AI擴散規則就是限制擴散，但美國總統川普已意識到這目標並不正確。