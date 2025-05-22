中、東盟部長會議完成自貿區3.0談判 年底簽議定書

中國與東盟(東協)的自貿談判出現重要進展。中國商務部 官網昨日發布，「中國—東盟經貿部長特別會議」20日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成自貿區3.0版談判，下一步雙方將推動年底前正式簽署「議定書」。

趕在下周召開首屆中國—東盟—海合會峰會前夕，中國與東盟宣布全面完成自貿區3.0版談判。根據中方發布消息的介紹，「3.0版」包含數位經濟、綠色經濟、供應鏈 互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等9個新增章節，「有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有利促進雙方產供應鏈深度融合」。

中國商務部指，「3.0版」談判於2022年11月啟動，歷經近兩年時間、九輪正式談判，於去年10月實質性結束。「3.0版」將打造包容、現代、全面、互利的自貿協議。下一步，雙方將積極推進各自內部簽署批准程序，推動年底前正式簽署「中國—東盟自貿區3.0版升級議定書」。

北京官方表示，「3.0版」將發出維護自由貿易與開放合作的強音，中國與東盟透過自貿區「3.0版」建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建中國—東盟超大市場提供重要制度性保障。

商務部長王文濤20日也以視訊形式與馬來西亞貿工部長共同主持召開「中國—東盟經貿部長特別會議」，王文濤指出，近期個別經濟體濫施「對等關稅 」、實施經濟霸凌，嚴重破壞國際貿易體系，中國始終認為，關稅戰沒有贏家，極端施壓和威脅不是同各國交往的正確方式。

王文濤強調，中國與東盟是山水相依、相互尊重、合作共贏的全面戰略夥伴，互為最大貿易夥伴和重要外資來源地，「對建設以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序作出重大貢獻」。中國願同東盟方面一道，「維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通」。根據會議發布的聯合聲明，呼籲中國與東盟深化經貿合作，「應對各種不確定性干擾」。