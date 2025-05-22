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對中電商小額包裹課稅 G7想跟進、歐盟想徵2歐元

編譯葉亭均／綜合報導
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Temu和Shein網購平台的低價產品大量湧入歐洲。(路透)
Temu和Shein網購平台的低價產品大量湧入歐洲。(路透)

加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，七大工業國（G7）已開始討論針對中國供應過剩、低價值商品的關稅措施。另一方面，歐盟也傳出計畫針對進入該地區的數十億個小額包裹徵收2歐元（約2.2美元）固定費用，可能對Temu、Shein等低價零售電商業者造成新打擊。

在周二於加拿大亞伯達省班夫舉行的G7財長會議開幕記者會上，沈潘表示，討論的議題將包括討論各國如何協調行動，並應付有關產能過剩與非市場經濟行為的問題，暗示將進一步採取措施限制來自中國過剩供應的產品。

美國總統川普先前已針對這些商品採取行動，取消了原本針對中國的「最低限額」免稅措施，價值低於150歐元（約170美元或126英鎊）的包裹不再享有現時的免關稅待遇。原先這些豁免措施可讓這些平台將小包裹的廉價商品免關稅地運送至美國。

業界擔憂，在美國市場被收緊之後，中國電商平台如Shein和Temu可能會轉向歐洲市場，傾銷原本預備出口至美國的廉價商品。一些主要國家已經指控Temu和Shein這類中國網購平台的低價產品大量湧向他們的市場。

英國金融時報另報導，歐盟也正考慮對進入歐洲的小包裹徵收統一費用。法國已經在推動對這類包裹加收費用，而英國也在考慮類似措施。

歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向歐洲議會表示，他在周二已提議對這類包裹徵收手續費，以抵銷每年直接進口到民眾家中的46億件商品的相關成本。他指出，如此龐大的小型包裹數量已對歐盟海關造成極大負擔，使得檢查進口商品的安全性與標準變得更具挑戰性。

媒體看到的提案草案顯示，運送給消費者的商品將收取2歐元的費用，但對發貨到倉庫的商品則徵收0.5歐元的稅。

歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指...
歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。(路透)

歐盟 關稅 Shein

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