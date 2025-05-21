我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

中防長失勢？ 董軍被曝將打破慣例、缺席香格里拉對話

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國防部長董軍傳將缺席今年的香格里拉對話，圖為他去年6月出席香格里拉對話發表演說。(路透)
中國國防部長董軍傳將缺席今年的香格里拉對話，圖為他去年6月出席香格里拉對話發表演說。(路透)

由美國主導的全球最大軍事防務論壇「香格里拉對話」預定30日在新加坡登場，但英媒引述多名知情人士報導，中國國防部長董軍將打破過往慣例、不出席，具體原因尚不明朗，中方料將派出一名層級較低的官員率團與會。外交部發言人毛寧在例行記者會上，迴避相關提問。

金融時報報導，多年來中國由國防首長出席此一論壇的慣例可能被打破，相當不尋常，而中國國家主席習近平正持續整肅解放軍高層。

香格里拉對話由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年預計在5月30日至6月1日舉行。

香格里拉對話是美中防長近年來主要對話平台，美中已超過10年未派防長互訪。

5名知情人士指出，中方已向新加坡方面透露董軍不會出席。一名知情人士提醒，北京仍可能改變決定，但在距會議僅剩兩周的情況下，出現變化的可能性極低。

習近平近月來已撤換中央軍委副主席何衛東與委員苗華，而董軍去年也曾被調查，但兩名消息人士表示他已通過初步審查，目前仍續任國防部長。

中國在台灣周邊與南海的行動，導致近年來中方代表團在香格里拉對話面對美國及印太國家強烈批評，局勢尷尬。曾在拜登政府任職美國國防部印太事務助理部長的瑞特納形容：「香格里拉對話對解放軍來說總是不舒服，因為幾乎所有與會者都正在以某種形式經歷中國咄咄逼人與脅迫行為。」

報導指出，中方此時若選擇不派防長出席，恐錯失爭取地區形象的機會。

一名美國官員表示，美方尚未接獲董軍不出席的正式通知。美國國防部長赫塞斯預計將出席並發表演說，法國總統馬克宏5月30日也將在會上發表演說。

觀察者網報導，中國外交部發言人毛寧20日主持例行記者會時，法新社記者問道：「金融時報援引不具名人士消息稱，中國國防部長不會出席下周在新加坡舉行的香格里拉對話會。中方能否證實？如果報道屬實，缺席的原因是什麼？中方將派誰代替他參會？」他表示，「我不了解你提到的情況，建議向中方主管部門詢問。」

中國國防部長董軍（右）傳將缺席今年的香格里拉對話，圖為他去年6月2日出席香格里拉...
中國國防部長董軍（右）傳將缺席今年的香格里拉對話，圖為他去年6月2日出席香格里拉對話會期間，與紐西蘭國防部長會談。（中新社）

國防部 新加坡 解放軍

上一則

CNN：中堵漏洞 買稀土需寫最終用戶 「保留談判籌碼」

延伸閱讀

星國租金高 專家：關稅變數下投資湧入撐租賃市場

星國租金高 專家：關稅變數下投資湧入撐租賃市場
解放軍高層地震 張升民出席1會議 曝取代苗華掌政工部

解放軍高層地震 張升民出席1會議 曝取代苗華掌政工部
不尋常？香格里拉對話 傳中國防長董軍將缺席

不尋常？香格里拉對話 傳中國防長董軍將缺席
習近平整肅高層之際 傳中國防長董軍缺席下周「香會」

習近平整肅高層之際 傳中國防長董軍缺席下周「香會」

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌