中防長失勢？ 董軍被曝將打破慣例、缺席香格里拉對話

中國國防部長董軍傳將缺席今年的香格里拉對話，圖為他去年6月出席香格里拉對話發表演說。(路透)

由美國主導的全球最大軍事防務論壇「香格里拉對話」預定30日在新加坡 登場，但英媒引述多名知情人士報導，中國國防部 長董軍將打破過往慣例、不出席，具體原因尚不明朗，中方料將派出一名層級較低的官員率團與會。外交部發言人毛寧在例行記者會上，迴避相關提問。

金融時報報導，多年來中國由國防首長出席此一論壇的慣例可能被打破，相當不尋常，而中國國家主席習近平正持續整肅解放軍 高層。

香格里拉對話由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年預計在5月30日至6月1日舉行。

香格里拉對話是美中防長近年來主要對話平台，美中已超過10年未派防長互訪。

5名知情人士指出，中方已向新加坡方面透露董軍不會出席。一名知情人士提醒，北京仍可能改變決定，但在距會議僅剩兩周的情況下，出現變化的可能性極低。

習近平近月來已撤換中央軍委副主席何衛東與委員苗華，而董軍去年也曾被調查，但兩名消息人士表示他已通過初步審查，目前仍續任國防部長。

中國在台灣周邊與南海的行動，導致近年來中方代表團在香格里拉對話面對美國及印太國家強烈批評，局勢尷尬。曾在拜登政府任職美國國防部印太事務助理部長的瑞特納形容：「香格里拉對話對解放軍來說總是不舒服，因為幾乎所有與會者都正在以某種形式經歷中國咄咄逼人與脅迫行為。」

報導指出，中方此時若選擇不派防長出席，恐錯失爭取地區形象的機會。

一名美國官員表示，美方尚未接獲董軍不出席的正式通知。美國國防部長赫塞斯預計將出席並發表演說，法國總統馬克宏5月30日也將在會上發表演說。

觀察者網報導，中國外交部發言人毛寧20日主持例行記者會時，法新社記者問道：「金融時報援引不具名人士消息稱，中國國防部長不會出席下周在新加坡舉行的香格里拉對話會。中方能否證實？如果報道屬實，缺席的原因是什麼？中方將派誰代替他參會？」他表示，「我不了解你提到的情況，建議向中方主管部門詢問。」