CNN：中堵漏洞 買稀土需寫最終用戶 「保留談判籌碼」

中國被指仍嚴格控制稀土出口。稀土不像其他金屬會集結成塊，而是散布礦土中。（路透資料照片）

中美經貿高層會談取得突破，雙方同意將稅率下調115%。但CNN注意到，中方似乎正在加大稀土 出口管制執行力度和監管力度，近期雖然重新發放稀土出口許可證，但每批出口稀土都需單獨的許可證，且出口商必須在申請中填寫最終用戶信息。此舉將為未來中美談判保留了一個關鍵的「籌碼」。

觀察者網引述CNN報導，在美中關稅戰中，稀土是中國在此輪貿易戰 中最有力的武器之一。如今的局面是，中國打出了這張強有力的牌，而川普 幾乎毫無還手之力。

中國日前將28家美國公司從出口管制名單中移除，意味著這些公司不再被禁止從中國獲取軍民兩用材料，而且它們的供應商現在可以申請稀土磁體出口許可證。不過，中方最終是否會向美國國防公司發放許可證仍有待觀察。

但是多名業內人士證實，許可證按照「一批一證」的規定授予，而且不能重覆使用。意味著每批出口稀土都需單獨的許可證，且出口商必須在申請中填寫最終用戶信息，申請最多需要45個工作日才能獲得批准。

上述規則可以讓中方了解稀土的最終去向，發現下游客戶群，找到並堵住漏洞。有業者指出，中國的稀土出口管制旨在打擊美國國防工業，因為無法想像中方會放棄這一政策。

「你仍然可以獲得這些材料，但你必須填寫文件，向中國說明最終用戶是誰。你必須提供所有這些信息，然後（中國）就能看到你的下游客戶群，並利用這些信息尋找進一步的漏洞，」美國稀土諮詢公司Three Consulting總裁詹姆斯·肯尼迪表示，「這很聰明，他們可以清楚知曉你在做什麼。

國際能源署數據顯示，2023年中國占全球稀土礦產量的超60%，但其對加工階段的控制卻占全球產量的92%，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。