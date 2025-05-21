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民營經濟促進法上路 ​發改委：闢綠色通道、引外資​

記者黃雅慧／綜合報導
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民營經濟促進法的實施具有里程碑意義。圖為早前，在江蘇省江都高新技術產業開發區江蘇和熠光顯科技有限公司，工人在無塵車間作業。 （新華社資料照）
民營經濟促進法的實施具有里程碑意義。圖為早前，在江蘇省江都高新技術產業開發區江蘇和熠光顯科技有限公司，工人在無塵車間作業。 （新華社資料照）

備受關注的中國「民營經濟促進法」20日正式施行，該法創下多個「首次」，包括為中國首部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，同時首次明確民營經濟的法律地位，首次在法律中規定「促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策」等，以支持民企創新發展。

據了解，這部法律共九章78條，圍繞公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護等方面建立相關制度。

綜合中媒報導，中國政法大學教授李曙光認為，該法立法價值在於整合「民法」、「公司法」等法律法規中的相關規定，構建統一的民營經濟權利清單，為民營經濟發展奠定法治基礎；中央財經大學教授蘭日旭表示，該法推出使民營經濟發展由政策引導為主向法治保障轉變，打破種種隱性壁壘，形成真正公平競爭機制。

值得注意的是，該法推出的時機也耐人尋味，山東財經大學齊魯企業發展研究院常務副院長李鑫分析，此時推出民營經濟促進法，有來自經濟復甦壓力下的戰略選擇，2024年中國民間固定投資占比較2015年下降近14個百分點，加上有川普關稅政策壓力，因此通過法治化手段規範政府行為，既符合WTO規則，又為民營企業參與國際競爭提供合規保障。

大公報報導，國家發改委表示，將從三方面落實「民營經濟促進法」，按照黨中央、國務院決策部署，更大力度吸引和利用外資，在規畫、用地、用海、環評、能耗等方面開闢綠色通道，從優化金融支持等方面支持外資企業開展再投資。

發改委政策研究室副主任李超指出，後續將推動在政府部門、新聞媒體、高校院所、行業協會商會等開展普法宣講，組織地方發展改革部門開展法律進企業、進園區活動；在加快推動配套政策措施落地見效方面，發改委將建立細化台帳，逐項推動相關政策出台實施；加強跟蹤問效和督察督辦，確保各項政策舉措落到實處。

李超表示，國家發展改革委將按照黨中央、國務院決策部署，更大力度吸引和利用外資，繼續為跨國公司在華投資發展創造良好條件。具體來看，一是修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄；二是將研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措施，從強化要素保障、優化金融支持、提升再投資便利度；三是將繼續發揮重大外資項目工作專班作用，在規畫、用地、用海、環評、能耗等方面開闢綠色通道；四是持續開展服務外資企業專項行動。

國務院 川普 關稅

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