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媒體爆料：去年才升上將的何宏軍 在羈押時自縊

中國新聞組／北京20日電
中共中央軍委會政工部常務副主任何宏軍（右）去年7月才被中共中央軍委主席習近平（左）晉升為上將，但近日驚傳他在羈押期間自盡身亡。（翻攝解放軍報）
中共中央軍委會政工部常務副主任何宏軍（右）去年7月才被中共中央軍委主席習近平（左）晉升為上將，但近日驚傳他在羈押期間自盡身亡。（翻攝解放軍報）

解放軍高層地震，港媒披露中央軍委紀委書記張升民已接替苗華掌管政治工作部，甚至不排除兼任政工部主任。另外，更有消息傳出，去年7月才單獨舉行儀式升任上將的何宏軍，在羈押時自縊。

據法廣引述台灣媒體報導，綜合中國網路消息與旅外評論人士爆料，去年7月由中共領導人習近平親自授予上將軍銜、並主掌中央軍委政治工作部日常工作的常務副主任何宏軍，疑因遭羈押期間自縊，雖緊急送往301醫院搶救仍不治，於18日下午身亡。

前中國媒體人趙蘭健在X平台爆料，稱何宏軍事在今年4月20日被帶走；中國政論人士蔡慎坤進一步指出，何宏軍於羈押期間選擇自盡，死因與多年前原總政治部主任張陽案頗為相似。張陽於2017年在接受調查期間自縊身亡，當時中共官媒曾嚴詞定調其為「畏罪自殺」，指責其逃避黨紀、國法懲處，「行徑極其惡劣」。目前尚不清楚北京對何宏軍死因將採何種定性，而中國官方消息至今未對此事作證實或澄清，引發外界對中共軍中整肅鬥爭再度升溫的關注。

據了解，何宏軍出生於1963年，是解放軍「60後」高級將領代表人物之一，出身西藏軍區，曾任陸軍政治工作部主任、西部戰區副政委，並於2023年7月9日在八一大樓由習近平親自單獨為他授銜晉陞上將，當時被視為軍中少壯派要角，仕途正盛。然僅過去不到一年，竟傳出身亡，震撼政軍界。

報導指出，此事若屬實，恐再度凸顯中共軍內肅貪與內鬥的高風險現實。自習近平主政以來，解放軍高層人事震盪頻繁，從郭伯雄、徐才厚案一路延燒至近年的火箭軍與裝備部整肅潮，數十位將領遭查、免職或「失聯」。2023年底火箭軍司令李玉超、政委徐西盛等人「被消失」，引發國際關注。

中共 解放軍 習近平

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