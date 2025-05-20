我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

不尋常？香格里拉對話 傳中國防長董軍將缺席

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國防部長董軍。（路透）
中國國防部長董軍。（路透）

由美國主導的全球最大軍事防務論壇「香格里拉對話會」，預定在30日新加坡登場。但外媒引述知情人士說法，中國國防部長董軍很可能打破過往慣例缺席該會議，改由較為低階的國防官員領團出席會議。

英國金融時報報導，香格里拉對話會預定5月30日至6月1日在新加坡登場。報導指出，由於美中防長已超過10年未能互訪，因此該會議已成為美中兩國國防部長主要會晤的平台。

知情人士透露，中國已向新加坡方面傳達，董軍將不會出席由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦的香格里拉對話會。報導認為，這將是一個不同尋常的缺席，因為中國多年來一直參與這場會議。

知情人士說，目前尚不清楚董軍缺席原因。知情人士也提及，北京或會改變主意，但在香格里拉對話會舉行的前兩周，這種情況極不可能發生。去年，董軍首次以防長身分參加香格里拉對話會。

美國國防部前印太事務助理部長、馬拉松倡議智庫（Marathon Initiative）研究員瑞特納（Ely Ratner）稱，「香格里拉對話對解放軍來說總是尷尬的，因為與會幾乎所有國家都以某種形式感受到中國強勢和脅迫的行為。」因此無論北京如何努力轉移焦點，該區域多數國家的國防領袖都清楚他們面對的最大威脅是什麼。

美國企業研究所（AEI）亞洲專家庫伯（Zack Cooper）認為，早在美中關稅戰開打前，中國就積極利用相關會議向東南亞展現其更為可靠負責的一面，倘若董軍此次缺席，中國將錯失塑造自身成該區域更可靠、積極參與大國的機會。

新華社報導，董軍13日在德國柏林出席第六屆聯合國維和部長級會議期間，與聯合國秘書長古特瑞斯會面。董軍表示，中方將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。

聯合國 新加坡 國防部

上一則

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

下一則

福州打造福馬同城生活圈 第2批政策上路

延伸閱讀

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一
習近平整肅高層之際 傳中國防長董軍缺席下周「香會」

習近平整肅高層之際 傳中國防長董軍缺席下周「香會」
食在新加坡

食在新加坡
新加坡超人氣零食品牌 IRVINS 美國太子行宣布為其美東獨家經銷商

新加坡超人氣零食品牌 IRVINS 美國太子行宣布為其美東獨家經銷商

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利