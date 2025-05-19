王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

中國外長王毅19日應約與波蘭外長西科爾斯基（圖）通電話時表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，希望波蘭繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的台獨。(歐新社)

北京當局近期積極在國際社會鞏固其「一中原則」。根據中國外交部新聞稿，中國外長王毅 19日應約與波蘭外長西科爾斯基通(Radoslaw Sikorski)電話時表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，希望波蘭繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的台獨。

王毅指出，波蘭是中國在歐洲的重要戰略夥伴。中方願同波方保持高層交往，拓展各領域務實合作。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。中方願同波方一道，維護二戰後國際秩序，維護聯合國核心地位，維護國際法和國際關係基本準則。

他強調，台灣回歸中國也是二戰勝利成果之一，構成戰後國際秩序的組成部分。希望波方堅持國際共識，繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的台獨圖謀。今年，中歐迎來建交50周年，期待波蘭作為歐盟輪值主席國，發揮更大建設性作用，推動中歐關係取得更大進展。

據中國外交部新聞稿，西科爾斯基表示，波蘭高度重視對華關係，將堅持一個中國政策，致力於同中方加強各層級交往，深化各領域互利合作，共同維護二戰後國際秩序，推動波中、歐中關係不斷向前發展。

王毅19日與德國新任外長瓦德富爾通電話時也強調，台灣問題是中方核心利益，相信德方會像中方支持德國統一一樣，堅定恪守一個中國原則。

另，王毅19日在北京與到訪的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談也表示，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹麥在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。