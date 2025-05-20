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說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

記者陳宥菘／綜合報導
中國外長王毅（右）19日在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）
中國外長王毅（右）19日在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）

在美國總統川普覬覦丹麥半自治領土格陵蘭島的背景下，中國外長王毅19日在北京與來訪的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。王毅此言論，顯然意在嗆川普。

在俄羅斯和中國加速推進北極航道開發之際，川普從不諱言這座位於北極圈的島嶼之於美國的戰略意義，但也因此造成美國和丹麥關係緊張。

拉斯穆森應王毅邀請於本月17日至20日訪問中國，二人在19日舉行會談。據中國外交部發布，王毅表示，中丹關係75年來維持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並且照顧彼此的核心利益。雙方要共同努力夯實（鞏固）兩國關係的政治基礎。

王毅還說，中方願同丹方堅持雙向開放，持續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為華人企業提供公平、透明、非歧視商業環境。

據中方發布，拉斯穆森說，丹麥政府和議會堅定不移恪守「一個中國政策」，願同中方加強高層交往，增進各領域對話和相互了解，深化投資、綠色轉型等領域互利合作。丹方對中國企業赴丹麥投資持開放態度，丹麥企業也願長期投資深耕中國市場。

就中歐關係，王毅表示，今年初以來，中歐關係呈現穩中向好勢頭。丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，中方願同歐方加強對話合作，共同推動中歐關係健康發展，希望丹麥為此發揮正面作用。

拉斯穆森則表示，丹麥堅定支持自由貿易，反對「脫鉤」，認為貿易戰不符合任何一方利益，期待與中國加強多邊事務溝通協調，共同維護多邊體系和國際秩序，維護全球化發展。雙方也就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。

另外，德國新任外長瓦德富爾19日與中國外長王毅首次通話，德國外交部明確指出，中國在維護全球和平方面富有責任，俄羅斯對烏克蘭的戰爭觸及到歐洲的根本利益；北京則警告德國不要以「脫鉤」之名破壞雙邊合作。

王毅 德國 川普

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