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三星堆文物遠征 希臘觀眾近距離感受古蜀文明

中國新聞組／綜合報導
希臘觀眾近距離欣賞三星堆青銅面具。（本報德陽傳真）
希臘觀眾近距離欣賞三星堆青銅面具。（本報德陽傳真）

「器物為媒，文明共語。」近日，「青銅之光——古蜀文明特展」在希臘雅典尼亞斯米尼市政博物館揭幕。莊嚴肅穆的三星堆青銅面具、美輪美奐的金沙太陽神鳥金飾等10件古蜀文明代表性文物的複製品、3D列印品和豐富的圖文資料，讓希臘觀眾彷彿跨越時空，近距離感受到中國古蜀文明的獨特魅力以及中華文明的燦爛多元。

青銅著裙立人像造型生動、栩栩如生；鳥形金飾片展翅欲飛、金光燦然；金沙銅立人極具三維空間感…展覽現場，活動主辦方精心挑選的文物展示品，展示三星堆-金沙青銅文明傑出的製造工藝、超凡脫俗的藝術想像力以及三星堆與中原文明、長江中下游文明的密切交流，更讓希臘觀眾近距離感受世界青銅文明的代表之一、古蜀文明的傑出創造。

在太陽神鳥金飾、三星堆金面具等文物展示品面前，希臘國立考古博物館前館長安娜·瓦西莉基·卡拉帕納吉奧圖也細細觀摩，「沒想到在雅典還能看到這麼重要的一個展覽。三星堆文明是中華文明中非常深厚的組成部分，希望未來能展開更多交流合作。」

此次遠赴重洋的展覽，以三星堆和金沙出土的各種青銅器、金器、玉器、石器、象牙等文物圖文資料，勾勒出3000多年以前的三星堆，已經具有相當強盛的綜合國力和較為完備的宗教禮儀制度，製陶業也已經進入相當發達的階段。在金沙遺址時期，古蜀國人口已非常密集，並且已出現明顯的社會分層和等級劃分。

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