北斗系統納入11國際標準體系 產值近6千億 挑戰美GPS

中國北斗衛星導航系統應用數量快速增長，圖為北京兒童參觀北斗三號全球衛星導航系統模型。（中新社）

在全球高度依賴美國GPS（全球定位系統）的當下，中國積極推進自主建設並運行的「北斗系統」，根據央視新聞報導，北斗系統已全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，並持續擴大國際「朋友圈」，目前包含奈及利亞等30多個非洲國家已建設北斗CORS站（連續運行參考站）。

當前全球除了美國GPS系統外，只有中國與俄羅斯 因擁有自主的衛星導航系統，能相對維持戰略自主性。

中國衛星導航定位協會18日發布「2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書」顯示，2024年中國以北斗為核心的衛星導航與位置服務產業總體產值達到5758億元（人民幣，下同，約798億美元）創新高，同比增長7.39％。目前北斗系統在交通運輸、電力及大眾消費等多個領域實現深度應用與創新突破。

白皮書顯示，截至2024年底，中國有約2.88億部智能手機支持北斗定位功能，高精度車道級導航覆蓋全國99%以上的城市和鄉鎮道路。北斗系統並加快國際化步伐，相關服務及產品出口到140餘個國家和地區，進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系。

北斗導航系統是繼美國GPS、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統（GLONASS）後的第三個全球定位導航系統，由中國自主建設運行，北斗三號衛星核心器組件國產化率100%。而北斗長期以來被視為挑戰以往美國GPS系統霸主的對手。

新華社報導，白皮書顯示，高精度車道級導航已覆蓋中國99%以上的城市和鄉鎮道路，日均提供位置服務超1兆次、日均導航服務總里程超40億公里；賦能中國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試，保障智能輔助駕駛等應用。

白皮書稱，2024年以來隨著中國加快推進北斗優先應用和北斗產品國產化替代，中國衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，結構持續優化，產業範圍進一步擴大。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟體、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達到1699億元。