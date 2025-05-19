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真的是「爭氣機」…央視首度證實：殲10實戰擊落法戰機

中國新聞組／北京19日電
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央視「軍情時間到」介紹殲10CE。（取材自央視新聞）
央視「軍情時間到」介紹殲10CE。（取材自央視新聞）

印巴戰爭引發世界矚目，巴基斯坦及外媒7日發布消息稱，巴基斯坦用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落法製陣風（Rafale，又譯飆風）戰機。消息在中國網路傳得沸沸揚揚，但直到10天之後，中國主流官媒央視才首次證實，另一官媒環球時報則發布社評，分析「爭氣機」殲10為何再次牽動世界的目光。

中央電視台「軍情時間到」節目在17日的報導中說，中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失。

報導稱，「這一消息瞬間引發全球軍事愛好者的高度關注」。央視新聞雖然沒點明這次空戰的時間及地點，但明顯是指日前發生的印度和巴基斯坦空戰。這是中國主流官方媒體首次談論該次空戰。

印度與巴基斯坦近日因克什米爾（Kashmir）恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，7日印巴雙方合計出動近125架各式飛機。巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，包括3架飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

路透則引述兩名美方官員指出，巴基斯坦用中國製殲10戰機擊落至少兩架印度軍機，其中至少有一架被擊落的是法製飆風戰機。

印度方面已駁斥巴基斯坦的說法，但低調承認在行動中有3架軍機墜毀。對此，中國網路有大量相關消息和評論，但中國官方媒體和軍方之前一直沒有涉及。

上海獨立軍事學者趙楚日前稱，這次事件將在軍購市場上造成影響，很大程度上會促成中國軍備和戰法的銷售，且中國軍備有價格優勢，其結果是擴大中國軍事影響力。

環球時報社評指出，專家解讀，殲10系列戰鬥機具有機動性能好、隱身能力強、雷達探測距離遠、搭載導彈先進等優勢，使其能夠先敵發現、先敵跟蹤、先敵射擊。殲10作為中國航空工業發展史上當之無愧的「爭氣機」，人們從中再次看到中國科技自立自強的志氣、骨氣與底氣。

報導稱，殲10的誕生與成長，本身就是一部自主創新的奮鬥史。在上世紀80年代立項前後，有工業基礎薄弱、經費不足的困難，也有「不如拿著研發經費買外國機再改裝」的質疑，還有打算同美國合作改造殲8卻遭反悔的被動。看著世界上以美國F-16、法國「幻影」2000、蘇聯蘇27為代表的主戰裝備已發展到第三代甚至第四代，而我們的飛行員在遠航時還得依靠地圖和羅盤時，中國航空人下定決心，選擇了「不要等，不要靠，也不要指望外國人會幫我們」的自主創新之路。

報導指出，這架被稱作中國人「爭氣機」的戰機，用「一步一個腳印」的堅毅品質，實現了中國戰鬥機從「望塵莫及」到「並駕齊驅」的跨越，印證了中國人困難愈大、志氣愈堅的硬核精神。

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