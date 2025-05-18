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「宇宙級」發現 中太空站找到新微生物 像六邊形戰士

記者潘維庭／綜合報導
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中國太空研究又有新突破，在太空站發現新物種的微生物。圖為神舟十九號航天員王浩澤在空間站組合體艙內協同工作的畫面。（新華社資料照片）
中國太空研究又有新突破，在太空站發現新物種的微生物。圖為神舟十九號航天員王浩澤在空間站組合體艙內協同工作的畫面。（新華社資料照片）

中國官媒人民網17日報導，據中國載人航天工程辦公室消息，近日科學研究人員首次公布在中國空間站（即太空站）發現的一個微生物新物種，將其命名為「天宮尼爾菌」（Niallia tiangongensis）。天宮尼爾菌相較近源物種，在適應太空環境方面表現出色，堪稱「六邊形戰士」，相關研究成果，於線上發表於國際期刊「系統與進化微生物學」（International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology）。

報導稱，「微生物新物種」是指以前從未被人類發現、研究和命名的微生物。空間站內微重力、輻射、密閉、寡營養等複雜條件相互交織，其中蘊藏著多少未知的微生物新物種，令科學家充滿好奇與想像。

報導提到，此次微生物新物種發現，是在空間站工程航天技術試驗項目支持而完成。研究團隊聚焦於中國空間站長期運作過程中，環境微生物的動態變化和安全控制，設計多批次、全艙段、全景式的「居留艙微生物監測任務」（CHAMP, China Space Station Habitation Area Microbiome Program）。

航天員在進行微生物採樣。（取材自人民日報）
航天員在進行微生物採樣。（取材自人民日報）

2023年5月，「神舟15號」太空人利用無菌採樣擦巾，對空間站艙內表面微生物，進行在軌採集和低溫儲存，再經過地面實驗分析，研究人員發現一種全新的微生物物種—天宮尼爾菌。該研究綜合運用了形態觀察、基因組測序、系統發育分析和代謝分析等多學科，最終確認了這樣的獨特物種。

此次發現的天宮尼爾菌，是一類革蘭氏陽性的產芽孢細菌，隸屬於細胞桿菌科（Cytobacillaceae）尼爾屬（Niallia），與近緣物種相比，天宮尼爾菌具備卓越的「抗壓」能力，在適應太空環境方面表現出色；在生物被膜形成、輻射損傷修復等方面更表現出獨特特徵，幫助其成為能夠適應空間環境的「六邊形戰士」。

一般來說，空間站的微生物主要來自航天員自身、空間站使用材料和設備、空間站在地面引入、來訪航天器及其貨物攜帶，此次發現全新物種的天宮尼爾菌，且在空間站展現獨特的生存與適應能力，為研究人員帶來全新啟示。因為它的空間環境適應機制，能協助微生物控制策略設計，為航太、農業、工業和醫療等領域提供精準思路，也讓太空中的微生物資源利用，特別是對一些有機物的利用能力、可持續利用開闢全新路徑。

天宮尼爾菌與近緣物種之間在BshB1蛋白（左）與SplA蛋白（右）的結構差異。（...
天宮尼爾菌與近緣物種之間在BshB1蛋白（左）與SplA蛋白（右）的結構差異。（取材自人民日報）

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