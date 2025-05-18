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英駐中大使魏磊中文超流利 父親是前港督

記者潘維庭／綜合報導
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前港督衛奕信之子魏磊將於8月就任英國駐中國大使。（取材自X平台）
前港督衛奕信之子魏磊將於8月就任英國駐中國大使。（取材自X平台）

英國政府16日公布，任命前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）出任駐中國大使。魏磊也在社群平台X用中文發文稱，他1981年首次到北京，90、00年代在北京生活過幾年，很榮幸將回到中國擔任英國駐華大使。

57歲的魏磊能講流利的普通話，他在社群文中表示，會在「這個對全球都重要的時間點」，領導英方在中國的團隊，為實現英國利益推進與中國的聯繫。

魏磊將於8月接任2020年上任的現任大使吳若蘭工作，吳若蘭將轉任其他外交職務。

據英國外交部網站，魏磊1995至1998年擔任初級外交官，曾在英駐陸使館工作，也曾短暫擔任前英相強生的首席私人秘書，並擔任過英駐荷蘭、巴西大使。魏磊的父親衛奕信是在1987至1992年擔任港督，當時魏磊曾跟隨父親赴港生活。

路透指出，英國政府正在為首相施凱爾今年的訪華做準備，這是自2018年以來英國領導人首次訪華。另據消息人士透露，施凱爾政府稱，預計6月初將發布一份全面的評估報告，這將是對英中關係的首次深入評估。

中國與英國關係自去年7月工黨政府上台後逐漸回暖，去年10月英國外交大臣拉米、今年1月財政大臣里夫斯先後訪華。

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