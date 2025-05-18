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「Hopper不再供中」 黃仁勳：高階晶片未轉賣 太重了難走私

編譯劉忠勇／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日表示，輝達專供中國銷售的Hopper降規版H20晶片也遭美國政府管制後，不會再對中國市場推出Hopper系列其他版本的人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳在台灣播出的訪問被問到H20之後下一款專供中國的晶片時說：「不是Hopper，因為Hopper不可能再修改了。」

黃仁勳一向強調中國市場對輝達成長相當重要。在美國祭出對輝達H20晶片銷往中國祭出新限制後，黃仁勳隨即訪問中國。H20晶片是輝達唯一可以合法銷售到中國的AI晶片。

路透本月曾報導，輝達計畫在未來兩個月內為中國推出降規版H20晶片，以免中國市場被華為等國內競爭對手分食。

黃仁勳也表示，美國政府過去對AI出口管制措施是錯誤的，重點應放在加強美國技術普及應用於全球。

截至1月26日的會計年度，輝達有170億美元營收來自中國中國，占整體營收13%。

黃仁勳16日訪台灣，在台一舉一動備受關注。針對輝達AI晶片轉賣至中國的疑慮，他17日表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。

黃仁勳向彭博新聞表示，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器（GPU）及36顆處理器，要價數百萬美元。

黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近2公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」

美國前總統拜登政府曾制定所謂的AI擴散規定，以避免銷往其他國家的貨物轉賣至中國，現任總統川普已決定撤銷這項規定。黃仁勳對川普新措施表示歡迎，強調限制美國技術在全球流動絕對是錯誤舉動，讓美國技術儘可能在全球發揚光大，才是美國該做的事。

黃仁勳16日抵台再現巨星式關注，在台北餐廳外被媒體和民眾包圍。（路透）
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輝達 黃仁勳 AI

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