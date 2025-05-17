「休戰期」…美企忙從越印抽單轉中國 中企訂單量激增30%

中美貿易緊張局勢取得突破，中國工廠和港口隨即活躍，兩國企業都急於充分利用這來之不易的「休戰期」；據美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息公布後，不少在越南 、印尼 等國家下單的美企緊急諮詢將訂單轉回中國，有中企訂單量激增30%，中國赴美集裝箱運輸訂單量短時間內飆升近300%。

觀察者網報導，多名業內人士表示，隨著企業爭相將積壓庫存運出，港口即將恢復繁忙，但這也意味著延誤以及運費上漲。

但報導稱，即便如此，美國企業仍積極聯繫中國供應商發貨，不少人還紛紛取消此前為規避關稅 ，在越南、印尼等國下的訂單，轉向中國。面對仍然存在的關稅不確定性，一名美企老闆強調，他將「竭盡全力留在中國」。

CNN報導，在一家中國供應鏈管理公司工作的本·施沃爾表示，他負責為企業提供產品採購和中國及亞洲戰略方面的幫助；這一周一直忙於幫客戶聯繫中國供應商。

施沃爾說，一些人因高額對華關稅已經將供應鏈和製造業從中國轉移到其他亞洲國家，在越南、印尼等國家下單，聽到中美貿易緊張關係緩和的消息後，紛紛致電詢問「能把訂單轉回中國嗎？」他還補充道，目前美國對華關稅仍高於川普第二任期之前的水平，盡管如此，美國企業還是爭相重啟已取消的訂單，或從中國運走滯留的貨物。

在中國南方從事玩具採購的銷售人員妮基葉（Niki Ye，音譯）表示，在中美會談取得成果後，她公司的訂單量激增30%，目前正在增加人手以滿足需求。她說：「這才僅僅只是第一周。」

報導稱，隨著企業爭相將積壓庫存運出，中美兩國港口即將恢復繁忙。據集裝箱追蹤軟件提供商Vizion的數據，截至5月13日的七天內，從中國到美國的集裝箱運輸訂單量較截至5月5日當周飆升近300%。