歐盟：維持對華制裁 暫不重啟中歐投資協定

4月底，中國解除了對多名歐洲議會議員及其人權小組委員會的制裁，引發外界猜測北京方面希望重啟雙邊投資協議談判，不過歐盟 駐華代表團日前駁斥了這一猜測；此外，歐洲議會也表示，暫不會解除對中國方面的制裁，這一說法明顯不同於北京宣稱的「同步取消」。

德國 之聲中文網引述南華早報報導，歐盟駐華代表團貿易與投資處處長漢諾寧（Marjut Hannonen）近日在北京舉辦的一場紀念中歐建交50周年論壇上就中歐貿易關係發表講話時表示，歐方目前無意重啟有關「歐中投資協定」（CAI）的談判，「目前沒有這方面的打算」。

2021年3月，歐盟、英國、加拿大和美國因中國在新疆 侵犯人權問題對中國官員實施協調制裁後，北京隨即採取了一系列反制措施。此後，歐洲議會凍結了「歐中投資協定」的審批程序。

南華早報報導稱，包括前駐歐盟大使傅聰在內的中國官員們一直在遊說，要求歐盟就陷入僵局的「中歐全面投資協定」重新舉行談判。

最近，歐盟與北京的關係出現了一些緩和的跡象。4月底，中國解除了對4名歐洲議會議員及其人權小組委員會的制裁，這引發了外界猜測北京方面希望重啟該協議的談判。

歐盟駐華代表團貿易與投資處處長漢諾寧在論壇上表示：「我們與中國之間有很多問題需要解決。我們應該專注於解決這些問題，並將精力投入其中。」

她表示，中歐經濟關係中仍有亮點，例如服務業，但重大挑戰依然存在，包括北京對國內企業的巨額補貼以及將其貿易政策「武器化」。她還批評中國產能過剩的問題非常嚴重，」正在加劇，規模龐大，並且波及各個行業」。

此外，中國外交部還曾在5月6日的新聞發布會上稱，中方與歐洲議會決定「同步取消相互交往限制」。不過，歐洲議會新聞處在5月16日致函德國之聲，透露議長梅索拉(Roberta Metsola)和議會各黨團領袖已經就中方單方面取消制裁的行動召開過會議，他們一致強調「中方解除制裁這並不意味著歐洲議會就會忽視歐中關係中持續存在的挑戰」。這份書面聲明表示，歐方將繼續捍衛普世人權和基本價值觀，因此既有的針對中方人士的相關限制措施依然有效。

歐洲議會同時還表示，將繼續致力於中方完全解除對歐制裁。