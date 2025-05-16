中美在韓繼續談判 暫停多家美企稀土、投資禁令

5月15日下午，APEC貿易部長會議開幕式在南韓舉行。圖為中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）與會。（路透）

美中日內瓦會談後打破貿易僵局，在南韓 濟州島舉行的APEC貿易部長會議期間，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國貿易代表李成鋼繼續之前在日內瓦的談判，但並未透露細節。而中國近日陸續發布降低與美國對峙的舉措，恢復向美國28家實體出口稀土 ，並暫停對17家美國企業的貿易與投資禁令，同樣為期90天。

綜合德國之聲、法廣等媒體報導，據一名知情的韓國官員稱，葛里爾與李成鋼趁APEC會議期間在濟州島舉行了會談。目前還沒有提供其他細節，美國駐韓大使館也沒有立即回應確認此次會晤的請求。而在數天前，美中同意貿易休兵，進入90天的關稅 緩衝期。

美國財政部長貝森特同日則在卡達表示，美國和中國在建立工作關係方面已邁出「非常重要的一步」。他說，美中雙方有許多事情要談，但可以在未來90天內取得許多成果。

另外，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教也說，他與李成鋼在濟州島討論經濟夥伴關係的重要性，李成鋼表達中國政府推動多邊貿易體制與全球供應鏈的承諾。

美中貿易回暖跡象愈來愈多，中國商務部近日宣布，被列入出口管制名單的28間美國實體獲暫停禁令90日，出口業者可以申請向這些企業出口軍民兩用產品，包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等稀土；並宣布將同步暫停對17家美國企業的貿易與投資禁令，同樣為期90天。上述暫停措施能否延長或最終取消，仍有待觀察中美兩國未來貿易談判的進展。