我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

中美在韓繼續談判 暫停多家美企稀土、投資禁令

編譯陳律安／綜合報導
5月15日下午，APEC貿易部長會議開幕式在南韓舉行。圖為中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）與會。（路透）
5月15日下午，APEC貿易部長會議開幕式在南韓舉行。圖為中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）與會。（路透）

美中日內瓦會談後打破貿易僵局，在南韓濟州島舉行的APEC貿易部長會議期間，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國貿易代表李成鋼繼續之前在日內瓦的談判，但並未透露細節。而中國近日陸續發布降低與美國對峙的舉措，恢復向美國28家實體出口稀土，並暫停對17家美國企業的貿易與投資禁令，同樣為期90天。

綜合德國之聲、法廣等媒體報導，據一名知情的韓國官員稱，葛里爾與李成鋼趁APEC會議期間在濟州島舉行了會談。目前還沒有提供其他細節，美國駐韓大使館也沒有立即回應確認此次會晤的請求。而在數天前，美中同意貿易休兵，進入90天的關稅緩衝期。

美國財政部長貝森特同日則在卡達表示，美國和中國在建立工作關係方面已邁出「非常重要的一步」。他說，美中雙方有許多事情要談，但可以在未來90天內取得許多成果。

另外，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教也說，他與李成鋼在濟州島討論經濟夥伴關係的重要性，李成鋼表達中國政府推動多邊貿易體制與全球供應鏈的承諾。

美中貿易回暖跡象愈來愈多，中國商務部近日宣布，被列入出口管制名單的28間美國實體獲暫停禁令90日，出口業者可以申請向這些企業出口軍民兩用產品，包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等稀土；並宣布將同步暫停對17家美國企業的貿易與投資禁令，同樣為期90天。上述暫停措施能否延長或最終取消，仍有待觀察中美兩國未來貿易談判的進展。

而針對美方對進口汽車、鋼鋁課徵的232關稅，及對進口藥品展開232調查，中方認為，美方是典型的單邊主義和保護主義行徑，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，敦促美方盡快停止232關稅措施，透過平等對話，妥善解決各方關切。

美國貿易代表葛里爾。 （路透）
美國貿易代表葛里爾。 （路透）
圖為南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李...
圖為南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）。（歐新社）

關稅 稀土 南韓

上一則

美新任駐中大使龐德偉抵北京履職 「我準備好了」

下一則

中企抓緊90天休戰期出貨 但航運費用飆、貨櫃也搶不到

延伸閱讀

真的有在談 美中貿易代表南韓雙邊會談 美財長稱「邁出重要一步」

真的有在談 美中貿易代表南韓雙邊會談 美財長稱「邁出重要一步」
瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句

瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句
美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制
美中會談達成經貿協議 雙方建立磋商機制 今發布聯合聲明

美中會談達成經貿協議 雙方建立磋商機制 今發布聯合聲明

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？