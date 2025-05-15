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「很多人沒禮貌」大阪餐廳拒中客涉辱華 所屬集團回應了

中國新聞組／北京15日電
日本餐廳張貼中文告示，拒絕接待中國顧客。(取材自小紅書)
日本餐廳張貼中文告示，拒絕接待中國顧客。(取材自小紅書)

近期日本大阪的一家餐廳在店門口張貼中文告示，表示因「有很多人沒有禮貌，拒絕接待中國顧客就餐」，對此，許多中國網友怒轟店家的行為根本是「歧視」，引發辱華爭議。據日媒報導，該門店所屬的餐飲控股集團SASAYA公司已在其官網上發布了中日雙語聲明，表示就該事件「誠摯道歉」，並強調該事件是店鋪方面的獨斷行為，並不能代表公司及旗下其他門店對中國顧客的態度。

觀察者網報導，SAYAYA公司在道歉聲明中表示：「我公司旗下餐飲門店『炭火燒鳥HAYASHIN』，其店鋪運營負責人日前在未經公司許可的情況下，擅自張貼了數日針對特定外籍顧客謝絕入內的告示，對此，我公司已在第一時間撤除該告示。對於因此告示而感到不快的所有顧客，我們在此致以最誠摯的歉意。」

聲明還表示：「一直以來，我公司所有門店都秉持著平等歡迎包括外籍顧客在內的所有顧客，並竭力提供最優質服務的宗旨進行運營。今後，此方針也絕不會改變。」

香港01報導，SAYAYA公司的道歉聲明，未能平復網民怒火，紛紛留言表示「不用道歉了，中國人不去你家」、「關注日本媒體的都知道，日本仇華事件天天發生」、「日本人有禮貌？日本人知小禮而無大義，畏威而不懷德」。

據了解，有日本網民發現，位於大阪的該餐廳於5月12日已經暫停營業，在SASAYA公司官網上也已經無法查到該餐廳的門店信息。

日本 歧視 香港

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