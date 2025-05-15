美後院失火? 哥倫比亞加入一帶一路 習再喊「全球南方」

習近平（右）14日在北京人民大會堂會見出席中拉論壇第四屆部長級會議的哥倫比亞總統裴卓。（新華社）

美中貿易戰打個不停，中國強化拉攏中南美洲國家。繼巴西 總統魯拉後，中國國家主席習近平 14日分別會見哥倫比亞總統裴卓、智利總統博里奇，喊話捍衛「全球南方」共同利益。當日，哥倫比亞簽署合作規畫 ，正式加入中國「一帶一路 」倡議。拉美國家被視為「美國後花園」，哥倫比亞此舉顯示與美關係生變，「美國後院失火了」。

中國13日在北京舉辦中拉論壇第四屆部長級會議，強化與拉美和加勒比海國家的合作，巴西、哥倫比亞、智利三國元首同時訪問中國。此前，習近平已在13日下午與魯拉舉行會談，14日上午在北京人民大會堂分別會見裴卓和博里奇。

習近平對裴卓說，要以哥倫比亞正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。會見博里奇時，習近平也說，雙方要落實好共建「一帶一路」合作規畫。針對關稅戰，習近平還特別提到，作為多邊主義和自由貿易的堅定維護者，中國與智利要加強多邊協作，捍衛全球南方共同利益。

在會見後，習近平與裴卓共同見證簽署兩國關於共同推進「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路（一帶一路）建設」的合作規畫，哥倫比亞正式加入該倡議；博里奇訪中期間，雙方也簽署了經濟、出版、檢驗檢疫、媒體智庫等領域多項雙邊合作文件。

拉美和加勒比海國家對美國有高度戰略意義，而在習近平於2013年提出「一帶一路」這一國際經濟合作倡議後，目前已有150餘國參與，加勒比海與拉丁美洲地區已有20餘國加入。

另就台灣邦交國海地外交部長蔣伯狄及聖露西亞負責拉共體事務的官員蘭西柯出席中拉論壇第四屆部長級會議，中國國台辦發言人陳斌華14日回應稱，「我們一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動」，堅持「一個中國原則」是國際關係準則和國際社會普遍共識，「希望有關國家順應時代潮流，做出正確的選擇」。

另據大公報報導，今年是中哥建交45周年，習近平表示中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設；雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作，共同實現綠色低碳轉型。

裴卓稱，哥倫比亞與中國的友好關係源遠流長，哥方期待深入發展對華關係，雙方要深化政治互信，加強相互支持。