打破美中僵局關鍵 來自3周前在地下室那一場祕密會議

川普總統（左）2019年與中國國家主席習近平會面。資料照片。(美聯社)

金融時報（FT）13日披露，首場打破美中貿易僵局的會議在保密的掩護下安排，於近三周前在國際貨幣基金（IMF）總部地下室舉行。

根據知情人士說法，正在參加IMF春季會議的美國財政部 長貝森特會見了中國財政部長藍佛安，討論了世界兩大經濟體幾乎完全癱瘓的貿易。

FT指出，此一之前沒有報導過的會面，是川普 總統二度入主白宮與發動關稅 戰以來，美中官員首次高層會晤，促成了貝森特與中國國務院副總理何立峰上周末在瑞士日內瓦會面與同意停火，將各自的關稅調降115%、為期90天。

儘管雙方都警告他們願意做好長期堅持的準備，但貿易休戰經證明比預期更容易、更快達成。然而，對於往後的的談判，一個首要問題具有重大影響：北京還是華府首先退縮？

川普12日宣布勝利，稱自己一手策畫對中關係「全面重啟」。中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進則上微博表示，「日內瓦談判結果是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利」，一篇熱門貼文則稱「美國退縮了」。

FT指出，經濟學家同意，美國可能因為太快、過高地提高關稅而做得太過火。法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）表示，「美國先讓步了」。她表示，美方「以為自己可以幾乎無限提高關稅而不會受傷，但這一點未獲證實」。

美中兩國曾各自主張，對方更容易受到關稅影響。但艾西亞補充道，雙方在日內瓦取消關稅的速度表明，貿易戰正對雙方造成極度的痛苦。