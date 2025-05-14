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中拉論壇／習重提「反美史」 喊命運共同體 允660億貸款

中國新聞組／北京14日電
中拉論壇部長級會議上，中國國家主席習近平（前排中）表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家。 （歐新社）
中拉論壇部長級會議上，中國國家主席習近平（前排中）表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家。 （歐新社）

美中經貿會談後，中國昨在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」（CELAC）成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議。中國國家主席習近平出席致詞時重提中國聲援巴拿馬人民收回運河主權、支持終止美國對古巴封鎖的聯合國決議等中拉攜手「反美」歷史，表示關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，將和拉美國家攜手啟動五大工程，共建中拉命運共同體。

本報系聯合報報導，中國於2014年與CELAC合作設立「中國—拉美與加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇），隔年舉辦首屆部長級會議，成員包括中國和33個CELAC國家。

習近平昨在中拉論壇第四屆部長級會議開幕式表示，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定。中國和拉美與加勒比國家都是全球南方重要成員。面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願和拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平還宣布，將提供660億人民幣（約91.6億美元）信貸資金額度，3500個政府獎學金名額、1萬個赴中培訓名額等，並決定首批向拉美與加勒比地區五國實施免簽。

出席會議的拉美國家元首包含哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、智利總統博里奇（Gabriel Boric）等人。央視新聞消息，裴卓12日抵達北京當天，在長城參觀時表示，哥倫比亞計畫加入共建「一帶一路」倡議。

習近平 古巴 一帶一路

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