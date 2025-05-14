中拉論壇／習重提「反美史」 喊命運共同體 允660億貸款

中拉論壇部長級會議上，中國國家主席習近平（前排中）表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家。 （歐新社）

美中經貿會談後，中國昨在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」（CELAC）成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議。中國國家主席習近平 出席致詞時重提中國聲援巴拿馬人民收回運河主權、支持終止美國對古巴 封鎖的聯合國決議等中拉攜手「反美」歷史，表示關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，將和拉美國家攜手啟動五大工程，共建中拉命運共同體。

本報系聯合報報導，中國於2014年與CELAC合作設立「中國—拉美與加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇），隔年舉辦首屆部長級會議，成員包括中國和33個CELAC國家。

習近平昨在中拉論壇第四屆部長級會議開幕式表示，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定。中國和拉美與加勒比國家都是全球南方重要成員。面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願和拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平還宣布，將提供660億人民幣（約91.6億美元）信貸資金額度，3500個政府獎學金名額、1萬個赴中培訓名額等，並決定首批向拉美與加勒比地區五國實施免簽。

出席會議的拉美國家元首包含哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、智利總統博里奇（Gabriel Boric）等人。央視新聞消息，裴卓12日抵達北京當天，在長城參觀時表示，哥倫比亞計畫加入共建「一帶一路 」倡議。