中攜手巴西簽20協議 魯拉狂見中企、1天內發文逾百條

中國國家主席習近平13日與巴西總統魯拉會談。（新華社）

中國國家主席習近平 13日與巴西 總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會談後，共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數位經濟、金融、檢驗檢疫等領域20份合作文件。此外，魯拉還在北京會見多名中國企業代表，20小時內就在社交媒體更新109條。

本報系聯合報報導，在關稅戰下，習近平喊話，中巴兩國要加強在聯合國、金磚國家、中拉論壇等多邊機制中的協調配合，共同堅持多邊主義，完善全球治理，維護國際經貿秩序，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

據中方發布，魯拉說，巴方願對接自身發展戰略和「一帶一路 」倡議，願和中方加強在國際事務中的戰略協作，共同維護全球南方共同利益。

巴西政府前日在魯拉參加中巴企業家研討會後宣布，中國計畫向巴西投資270億巴西幣（約48億美元），項目包括電動車、快遞、清潔能源等。

央視新聞報導，魯拉訪中期間，在社交媒體更新視頻，並配以中國風的音樂。他表示，會與中國企業在汽車製造、可再生能源、航空燃料、高新技術等領域展開合作。他表示，中巴經貿合作會給巴西民眾帶來更多就業機會，實現收入增長。