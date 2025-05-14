觀察站／中國持有8000億美債 是關稅戰熄火關鍵？

美中關稅大戰突然熄火。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）

短短兩日間，中美關稅 大戰突然熄火，雖還有艱難的後續磋商，但由中共 政治局嚴肅首提「國際經貿鬥爭」，到商務部定調「彌合分歧和深化合作」，算是一腳跨過太平洋。北京不同圈子議論風生，還有各種猜測，包含可拿來一笑的聖經武器說、巴鐵三哥閃決說及稀土戰取代關稅戰說，但值得研究的是知名專家的匯率 與債務說，及新門戶開放說。

先看聖經武器說。無神又多神的中國是聖經出口大國。全球三分之二聖經產自中國，出口美國2000萬冊。於是有「關稅大戰起，上帝不高興」之說。

再看「巴鐵三哥閃決」說。巴鐵說的是中國鐵哥們巴基斯坦，三哥說的是印度，印巴剛有一場武裝衝突。中國很多人認定三哥身後是美國，誰料巴鐵用30年老戰機打下法製、俄製先進戰機。其中亮出了中國雷達、飛彈等裝備。有人認為這是一場明顯的代理人戰爭，此戰剛發動就滅火，是背後國家不想加碼而叫停，後效就是兩大國由關稅戰可能升級成的脫鉤冷戰，也突然收攤。

種種說法外，亦可引用有根據的說法，來自兩位可入幕的專家。中泰證券首席經濟學家李迅雷，他認為中美要談成，一種可能是美國發生債務危機。如今美國面臨的壓力恐還是在聯邦政府債務上，截至今年4月，美債規模超過36兆美元，利息支出超過1兆美元，到期債務規模及借新還舊壓力巨大。而中國直接持有美國債規模超過8000億美元，另還有間接持有。他又提到美元，說中國具備做空美元和美債的能力。

另一專家是北京大學國家發展研究院前院長姚洋，他是堅定的主談派，認為中美貿易爭端不是什麼國運之戰，談判才能避免雙輸。有人認為必須和美國打一仗，這不符合中共中央精神。開談了相信可有雙方都能接受、又符合公平的協議。他提到較難的是製造業崛起，中企赴美投資，這對中國有難度，但可站更高去看，投資一定要高技術，二是技術進步快，可以市場換技術。