我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

觀察站／中國持有8000億美債 是關稅戰熄火關鍵？

香港特派員 李春
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中關稅大戰突然熄火。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）
美中關稅大戰突然熄火。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）

短短兩日間，中美關稅大戰突然熄火，雖還有艱難的後續磋商，但由中共政治局嚴肅首提「國際經貿鬥爭」，到商務部定調「彌合分歧和深化合作」，算是一腳跨過太平洋。北京不同圈子議論風生，還有各種猜測，包含可拿來一笑的聖經武器說、巴鐵三哥閃決說及稀土戰取代關稅戰說，但值得研究的是知名專家的匯率與債務說，及新門戶開放說。

先看聖經武器說。無神又多神的中國是聖經出口大國。全球三分之二聖經產自中國，出口美國2000萬冊。於是有「關稅大戰起，上帝不高興」之說。

再看「巴鐵三哥閃決」說。巴鐵說的是中國鐵哥們巴基斯坦，三哥說的是印度，印巴剛有一場武裝衝突。中國很多人認定三哥身後是美國，誰料巴鐵用30年老戰機打下法製、俄製先進戰機。其中亮出了中國雷達、飛彈等裝備。有人認為這是一場明顯的代理人戰爭，此戰剛發動就滅火，是背後國家不想加碼而叫停，後效就是兩大國由關稅戰可能升級成的脫鉤冷戰，也突然收攤。

種種說法外，亦可引用有根據的說法，來自兩位可入幕的專家。中泰證券首席經濟學家李迅雷，他認為中美要談成，一種可能是美國發生債務危機。如今美國面臨的壓力恐還是在聯邦政府債務上，截至今年4月，美債規模超過36兆美元，利息支出超過1兆美元，到期債務規模及借新還舊壓力巨大。而中國直接持有美國債規模超過8000億美元，另還有間接持有。他又提到美元，說中國具備做空美元和美債的能力。

另一專家是北京大學國家發展研究院前院長姚洋，他是堅定的主談派，認為中美貿易爭端不是什麼國運之戰，談判才能避免雙輸。有人認為必須和美國打一仗，這不符合中共中央精神。開談了相信可有雙方都能接受、又符合公平的協議。他提到較難的是製造業崛起，中企赴美投資，這對中國有難度，但可站更高去看，投資一定要高技術，二是技術進步快，可以市場換技術。

關稅 中共 匯率

上一則

打破美中僵局關鍵 來自3周前在地下室那一場祕密會議

下一則

關稅戰休兵90天 美商連夜下單 中企搶艙位：先把錢賺了

延伸閱讀

沙國如何給川普留下深刻印象？美聯社：出動戰機為空軍一號護航

沙國如何給川普留下深刻印象？美聯社：出動戰機為空軍一號護航
關稅戰按暫停鍵 中企赴美航線爆艙：能出盡出、先把錢賺了

關稅戰按暫停鍵 中企赴美航線爆艙：能出盡出、先把錢賺了
川普訪中東AI晶片銷售開路 當地主權基金承諾大舉投資美國

川普訪中東AI晶片銷售開路 當地主權基金承諾大舉投資美國
賴清德：台灣希望美國繼續強大 若須協助願共襄盛舉

賴清德：台灣希望美國繼續強大 若須協助願共襄盛舉

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制