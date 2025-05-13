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美中協議暫時削減關稅 但未提及小額包裹豁免問題

中國新聞組／北京13日電
美國取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施引發關注，圖為運輸中的包裹。（取材自上觀新聞 ）
美國取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施引發關注，圖為運輸中的包裹。（取材自上觀新聞 ）

美中兩國周一宣布暫時削減關稅協議，路透引述消息人士指出，其中並未提到已被終止小額豁免的中國與香港輸美低價值電商包裹，讓這一關鍵議題未來走向充滿不確定性。。

法廣報導，美國川普政府5月2日終止了允許從中國大陸和香港網上訂購的價值低於800美元的包裹免稅進入美國的「小額豁免」政策。美國對此類包裹徵收120%的關稅。

由於周一的美中聯合聲明中沒有提及這一問題，貿易專家們表示，該政策的前景現在還不明朗。跨境數據提供商Hurricane Modular Commerce的聯合創始人帕爾默（Martin Palmer）說：「小額豁免政策的未來尚不明確」。

帕爾默補充道：「邏輯上說，如果你削減了其他所有產品的關稅，那麼它就應該映射到小額豁免，因為這在從中國進口到美國的商品中占有相當大的比重」。

將低價格產品從中國工廠免稅運往美國消費者手中，曾幫助在線零售商Temu和Shein在美國大受歡迎，它們向美國消費者銷售廉價的小商品、服裝和配飾。在美中宣布削減關稅後，Temu所有者拼多多的股價周一上漲了7%。拼多多和Shein沒有立即回復置評請求。

市場觀察人士指出，若美中未來談判未能將小額豁免包裹納入關稅減免範圍，將成為這些電商平台面臨的重要挑戰。特別是在美國即將進入年中消費旺季之際，政策走向將直接影響市場供應鏈與消費價格結構。

關稅 香港 拼多多

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