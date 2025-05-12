「浙江製造」出海 逾5000企業發力 帶動出口近1500億美元

2025世界品牌莫干山大會——「品字標．浙十年」品牌分享推介活動5月10日在浙江省湖州市德清縣舉辦。浙江省市場監管局在活動中發布消息稱，自2014年啟動「浙江製造」品牌建設以來，浙江已累計培育「品字標」企業5328家，頒發「浙江製造」認證證書7268張，並將積極推進「品牌出海」，持續加大海外知識產權涉企服務與保護投入。

中新社報導，5月10日是第九個「中國品牌日」。作為製造業大省，浙江有義烏小商品、永康五金、慈溪小家電等多個製造業集群。2014年，浙江啟動以「品字標」為形象標識的「浙江製造」公共品牌建設，從「製造大省」向「品牌強省」轉型升級。

截至2025年一季度，浙江對標國際先進標準，已相繼研製「浙江製造」標準3923項，並且以全產業鏈視角先後研製發布數位安防、光伏（太陽能）能源等重點產業體系框架指南30項。

此外，浙江還構建了「市場認證+自我聲明」的品牌認定體系，廣泛吸納瑞士SGS、德國TÜV等14家權威認證機構成立「浙江製造國際認證聯盟」，推行「一個標準、一次檢測、一次認證、多國證書」認證模式。

目前，浙江已頒發「品字標」國際證書649張，覆蓋46個國家和地區，累計帶動出口近1500億美元，有效推動該省製造業提質增效。

浙江省市場監管局相關負責人表示，下一步，浙江將積極推進「品牌出海」，實施貨通全球產業帶出海計畫，持續加大海外知識產權涉企服務與保護投入，鼓勵企業開展跨國品牌收購、境外商標註冊和海外品牌建設推廣，推動更多浙江品牌登上國際舞台。