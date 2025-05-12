我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

中國新聞組／北京12日電
中國羅非魚企業在2018年美中關稅戰時就展開轉型，開發國內市場，成功降低對美依賴。（央視新聞截圖）
中國羅非魚企業在2018年美中關稅戰時就展開轉型，開發國內市場，成功降低對美依賴。（央視新聞截圖）

中國最大羅非魚（吳郭魚）出口加工基地在廣東茂名，此次面對美國加徵高關稅，不少業者卻淡定迎戰，因其早在2018年就遭遇過一輪關稅戰，促使不少企業轉型開發更大的國內市場，成功降低對美市場依賴，如今再擴大「定製化內需」，兩次關稅戰都沒壓垮廣東羅非魚。另將赴港上市的中國電池巨頭寧德時代傳對美投資者類型設限，為的也是分散風險。

據央視新聞報導，去年廣東茂名羅非魚出口總值達到24.4億元（人民幣，下同，約3億美元），今年受美國高關稅影響，許多羅非魚加工企業的出口訂單量下降，正努力開拓國內市場。

茂名化州一家羅非魚加工企業負責人黃曉霞說，生產線上的訂單逐漸減少，她決定將銷售重心從海外轉向國內。羅非魚在歐美市場是熱銷產品，但國內市場認知度低，她因此邀請電商平台採銷人員到企業實地考察與溝通，達成了千萬採購金額的計畫。目前其國內市場的銷售額占到總體銷售額的35%左右，下一步打算將提升到50%。

廣東湛江吳川，一家老牌羅非魚出口加工企業負責人曹洛丁說，他們自2001年創立至今，先後歷經反傾銷調查、2018年中美貿易戰等多輪考驗，也正是這個過程中，他意識到過度依賴單一出口市場充滿不確定性，於是逐步將業務重心轉向內銷市場，目前已和8家全球500強食品企業針對國內需求開發了烤魚、酸菜魚片等定製化羅非魚產品，今年1月至3月國內銷售額達4000萬元，同比增長60%。

此外，中國電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。彭博引述消息人士稱，寧德時代預計將對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限，決定將股票發售方式完全改為「Reg S」，即不允許向美國境內投資者出售股票，以免除發行人的某些美國監管備案義務。這也顯示中美關係緊張情況可能蔓延至上市募資市場。

彭博並稱，雖然大多數美國大型機構投資者擁有離岸帳戶，代表他們仍可參與，但此舉將把一些投資者排除在外，例如擁有散戶資金的美國國內共同基金。「如此大規模的在港股票發行，但不向美國境內投資者開放，屬於異常情況」。

知情人士對此稱，寧德時代做出此舉，是為減少美國方面的法律責任風險；即使一些美國投資者無法參與上市事宜。截至發稿前，寧德時代未就相關問題回應。

關稅 貿易戰

上一則

薄瓜瓜母親節為獄中母親喊冤 稱谷開來是「當代竇娥」

下一則

杜絕預售爛尾 中擬推成屋銷售制 開發商恐承擔貸款壓力

延伸閱讀

川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%

川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%
川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師

川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師
台「非核家園」倒數5天 美憂發電穩定 關切比以往直接

台「非核家園」倒數5天 美憂發電穩定 關切比以往直接
賴清德否認「脫中入北」 美國是影武者？

賴清德否認「脫中入北」 美國是影武者？

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查