游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

中國羅非魚企業在2018年美中關稅戰時就展開轉型，開發國內市場，成功降低對美依賴。（央視新聞截圖）

中國最大羅非魚（吳郭魚）出口加工基地在廣東茂名，此次面對美國加徵高關稅 ，不少業者卻淡定迎戰，因其早在2018年就遭遇過一輪關稅戰，促使不少企業轉型開發更大的國內市場，成功降低對美市場依賴，如今再擴大「定製化內需」，兩次關稅戰都沒壓垮廣東羅非魚。另將赴港上市的中國電池巨頭寧德時代傳對美投資者類型設限，為的也是分散風險。

據央視新聞報導，去年廣東茂名羅非魚出口總值達到24.4億元（人民幣，下同，約3億美元），今年受美國高關稅影響，許多羅非魚加工企業的出口訂單量下降，正努力開拓國內市場。

茂名化州一家羅非魚加工企業負責人黃曉霞說，生產線上的訂單逐漸減少，她決定將銷售重心從海外轉向國內。羅非魚在歐美市場是熱銷產品，但國內市場認知度低，她因此邀請電商平台採銷人員到企業實地考察與溝通，達成了千萬採購金額的計畫。目前其國內市場的銷售額占到總體銷售額的35%左右，下一步打算將提升到50%。

廣東湛江吳川，一家老牌羅非魚出口加工企業負責人曹洛丁說，他們自2001年創立至今，先後歷經反傾銷調查、2018年中美貿易戰 等多輪考驗，也正是這個過程中，他意識到過度依賴單一出口市場充滿不確定性，於是逐步將業務重心轉向內銷市場，目前已和8家全球500強食品企業針對國內需求開發了烤魚、酸菜魚片等定製化羅非魚產品，今年1月至3月國內銷售額達4000萬元，同比增長60%。

此外，中國電池巨頭寧德時代近期準備赴香港第二上市，可能成為香港近年來最大筆上市融資案。彭博引述消息人士稱，寧德時代預計將對參與香港上市計畫的美國投資者類型設限，決定將股票發售方式完全改為「Reg S」，即不允許向美國境內投資者出售股票，以免除發行人的某些美國監管備案義務。這也顯示中美關係緊張情況可能蔓延至上市募資市場。

彭博並稱，雖然大多數美國大型機構投資者擁有離岸帳戶，代表他們仍可參與，但此舉將把一些投資者排除在外，例如擁有散戶資金的美國國內共同基金。「如此大規模的在港股票發行，但不向美國境內投資者開放，屬於異常情況」。

知情人士對此稱，寧德時代做出此舉，是為減少美國方面的法律責任風險；即使一些美國投資者無法參與上市事宜。截至發稿前，寧德時代未就相關問題回應。